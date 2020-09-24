Pandemi sosyal destek yardımı başvuru sonucu sorgulama ekranı: E-devlet ile 1000 TL sosyal yardım desteği başvuruları devam ediyor mu?

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara sağlanan Sosyal yardım Pandemi parası başvuruları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Covid-19 salgının neden olduğu ekonomik olumsuzları en aza indirmek amacıyla devlet tarafından verilmekte olan bu maddi destek için başvurular e devlet sistemi aracılığı ile alınıyor. Peki, Pandemi sosyal destek yardımı için başvurular devam ediyor mu? E-devlet ile 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru ve sorgulama işlemleri…

E DEVLET İLE 1000 TL SOSYAL YARDIM DESTEĞİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI! PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU?

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir vatandaşlarla ödenmekte olan Pandemi sosyal destek yardımı başvuruları için araştırmalar da sürüyordu. Bilindiği üzere konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. Faz ödemelerinin dinamik bir süreç olacağını ve başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını bildirdi.