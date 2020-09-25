AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu? AGİ ne kadar, kaç TL? Asgari ücret zam miktarı 2021 ne kadar olacak?

AGİ ücreti dönem dönem çalışan vatandaşlar için merak konusu oluyor. Özellikle maaşların yattığı dönemler ve zam tarihlerinde AGİ ücreti ne kadar sorusu çalışanlar tarafından araştırılıyor. Peki, AGİ ne kadar, kaç TL olarak ödeniyor? Bu başlık altında AGİ ve asgari ücret hesaplamaları ile ilgili tüm merak edilenler ve 2021 asgari ücret zam oranı hakkında bilgiler yer almaktadır.

ASGARİ ÜCRET VE AGİ NE KADAR?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. Öte yandan asgari ücretli bu ay bir üst vergi dilimine geçiyor. Bu vergi dilimine geçilmesiyle eylülde 25 TL, ekim-kasım-aralık aylarında ise 125 TL ilave AGİ desteği sağlanacak. Asgari ücretliye verilecek toplam 400 TL'lik ek destekle maaş düşmeyecek.