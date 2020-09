Üniversite Harcı Nedir? Üniversite Harcı Ne Zaman ve Nereye Yatırılır?

Üniversite her gencin hayalidir. Her yıl binlerce hatta milyonlarca öğrenci üniversiteye başlar. Üniversite sınavında başarılı olup bir üniversiteye girmeye hak kazanan kişilerin merak ettikleri pek çok konu vardır. Bu konuların başında ise dilden dile dolaşan harç ücretleri vardır. Öğrenciler harç ücretlerini kimin ödeyip ödemeyeceğini çok merak ederler. Bu ücret her öğrenciyi ilgilendirmez. Peki harç ücreti nedir? Üniversite harç ücreti ne kadardır? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Üniversite Harcı Nedir?

Üniversiteyi ikinci öğretim ya da açık öğretim şeklinde okuyan öğrencilerden alınan ücrettir. Öğretmenlerin ek olarak ders verdikleri düşüncesiyle uygulanan bir sistemdir.

Üniversite Harcı Ne Kadar?

Üniversite harç ücretleri her yıl değişmektedir. İkinci öğretim ve Açık Öğretim öğrencileri bu konu hakkında isyan etseler de üniversitelerin harç ücretlerinde her yıl zam yapılmaktadır. 2020- 2021 eğitim yılında AÖF harç ücretleri dönemlik 330 TL olacaktır. İkinci Öğretim harç ücretleri ise aşağıda sıralanmıştır:

Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 642 TL

Diş Hekimliği Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 537 TL

Eczacılık Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 537 TL

Veteriner Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 420 TL

Mühendislik Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 421 TL

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 421 TL

Ziraat Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 421 TL

Sivil Havacılık Yüksekokulu (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 511 TL

Sivil Havacılık Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 421 TL

Bankacılık ve Sigorta Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Sağlık Yüksekokulları 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Turizm ve Otelcilik Y.O. veya M.Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Beden Eğitimi ve Spor Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Sağlık Bilimleri Y.O 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Hemşirelik Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Tapu Kadastro Y.O veya M.Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Yabancı Diller Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Adalet M.Y.O. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ikinci öğretim dönemlik öğrenci katkı payı : 207 TL

Üniversite Harcı Ne Zaman Yatırılır?

Üniversite harç ücretlerinin ne zaman ödeneceği her üniversiteye göre değişmektedir. Öğrenciler kendi üniversitelerinin sitelerini takipte kalmalılardır.