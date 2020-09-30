Naksan’a 23 şirket teklif verdi

Eylül 2016'da FETÖ iltisaklı şirketlerin devredildiği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ilk satış işlemi için düğmeye bastı. Naksan Plastik, Nakpilsa Plastik, Royal ve Atlas Halı ile BCF1 olmak üzere Naksan Grup'a ait 5 şirketi satışa çıkaran fon, ihale süreci başlattı. Royal ve Atlas Halı ile BCF 1'i 6 Ekim, Naksan ile Nakpilsa Plastik'in 20 Ekim'de TMSF'nin İstanbul'daki merkezinde yapılacak satış için toplam muhammen bedel, 1 milyar 881.5 milyon TL olarak belirlendi. 6 Ağustos'ta Resmi Gazete'de ilk ihale duyurusu yapılan Naksan Grup'a yerli ve yabancı yatırımcılar büyük ilgi gösteriyor. Geçen 1.5 aylık süreçte ihale için 23 şirket şartname alırken, özellikle Avrupa ve Asyalı yatırımcılar süreci yakından takip ediyor.Devraldıklarında Naksan'ın içinin boşaltılmış olduğunu belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal "Şirket kapalıydı. Banka borçları ile çalışan alacakları vardı. Bu yapının finansal olarak sürmesi imkânsızdı" dedi. Grubun ekonomiye kazandırılması ve istihdamın korunması amacıyla Ticari ve İktisadi Bütünlük (TİB) korumasıyla işlettildiğini anlatan Gülal, "Devraldığımızda finansal büyüklüğü 8.4 milyar TL idi. Bu yapıyı 4 yılda yüzde 50 büyüterek 12.6 milyara çıkardık" diye konuştu. Şirketin halen bankalara 7.2 milyar TL borcunun olduğunu belirten Gülal, "Burası TİB koruması çalıştığı için sürekli aktif olarak büyüyor ama özkaynağı eriyor" dedi. Bankalara borç yükü nedeniyle sürdürülebilir olmadığını aktaran Gülal, "O nedenle satış kararı alındı. Yurtdışında da satış sürecini yakından takip ediliyor" dedi. Naksan'da varlık satışı yapılacağını aktaran Gülal, satış sonrasında firmaların birikmiş piyasa ve kamu borçlarının ödeneceğini söyledi.KPMG tarafından değerlemesi yapılan şirketler için belirlenen muhammen bedeller şöyle:Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 353 milyon TLNakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 315 milyon TLSATIŞTA devamlılığın esas olduğunu ve çalışan haklarının korunacağına söyleyen Gülal, şunları anlattı: "Sektörde bir ilki gerçekleştirdik ve sendikaya geçtik. Kim alırsa alsın bu tesisi çalıştıracak. Hiçbir işçimiz mağdur olmayacak. Hatta işçi alımı artacaktır. İşçilerin geçmiş haklarıyla ilgili süreci çözeceğiz."TMSF bünyesindeki diğer şirketlerin satış süreciyle ilgili soruya da yanıt veren Gülal, "Bu yıl pandemi nedeniyle dünya ekonomisi sıkıntıda. Ama yine de Naksan'a büyük ilgi var. Grubun satış süreci bize ayna olacak. Burada süreç diğer firmaların satışı için iştahımızı kabartacak" dedi.PANDEMI döneminde Naksan Plastik'in çok yoğun çalıştığını aktaran Muhhiddin Gülal, "Royal halı da aynı şekilde yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor. Mal yetiştirmekte zorlanıyorlar. İşler çok şükür iyi gidiyor" diye konuştu.