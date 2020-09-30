Sultan Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor! Filyos Limanı projesinde sona gelindi

"SERBEST BÖLGEDE İÇİN GÜZEL GELİŞMELER UMUT EDİYORUZ"

Projenin tamamlayıcı niteliğinde olacak olan serbest bölge planlamasından bahseden Başkan Metin Demir, "Projenin tamamlayıcı mahiyetinde yaklaşık 11 bin 500 dekarlık bir arazide serbest bölge planlaması da var. Ticaret Bakanlığı uhdesinde yürüyecek olan bu süreç. Serbest bölgemizde de Liman ve endüstri bölgesindeki pozitif gelişmelere paralel olarak yakın zamanda güzel gelişmeler olacağını umut ediyoruz" şeklinde konuştu.



"ÇILGIN PROJE, 12 BİN KİŞİLİK DOĞRUDAN İSTİHDAM"

Filyos Projesi'nin liman, endüstri ve serbest bölgeden oluşan çılgın proje olduğunu söyleyen Başkan Demir, projenin ortalama 12 bin kişilik istihdam potansiyeli sunduğunu ifade ederek "Toplamda biz buna niye çılgın proje diyoruz. Bu liman, endüstri ve serbest bölgeden oluşan Filyos Projesi ortalama bir beklentiyle 12 bin kişilik doğrudan istihdam oluşturma potansiyeli sunuyor. Elbette önce Zonguldak, Batı Karadeniz ve ülkemiz için stratejik öneme sahip bir proje. Eskiden beri bizim için çok önemli ve büyük bir projeydi. Daha da güçlendiren yeni gelişmeler oldu. Uzun yıllardır özlemini duyduğumuz cari açık problemini gidermek için ısrarlı aramalar sonucunda Mavi Vatanımız sınırlarında önemli bir doğalgaz rezervi gerçekleşti. Başlangıç için tespit edilen rezerv küçük gibi görülebilir. Biz madenciler biliriz ki bu rezervler yakın çevresinde başka rezervlere de işaret ederler. Dolayısıyla keşfi yapılan ilk rezervin büyüyeceğini de bekliyoruz" diye ifade etti.



"ZONGULDAK, TÜRKİYE'NİN KALKINMASINA DA KATKI VERECEK"

Zonguldak açıklarında doğalgaz bulunmasıyla birlikte Zonguldak'ın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Demir, "Taşkömürle büyük fedakarlıklar yapan Zonguldak şehrimiz bu defa açıklarında bulunan doğalgazla da Türkiye'nin kalkınmasına da katkı verecek. Doğalgaz rezervinin hızlı bir şekilde devreye alınması bekleniyor. Bu rezervin ekonomiye kazandırılması için kurulacak sistemler, denizin üzerine kurulacak üretim platformları, karaya naklinde kurulacak boru hatları çelikten mamullere ihtiyaç duyulacak. Filyos Endüstri bölgemiz limanımızla birlikte sondaj arama gemimize ev sahipliği yapıyor. Bu rezervin ekonomiye kazandırılması noktasında çelik yoğunluğundaki ihtiyaçlarla ilgili yatırımcımız hazırlıklarına başladı bile. Filyos Limanı, endüstri bölgesi, serbest bölgemiz zaten çok önemli ve pozitif bir projeydi doğalgaz keşfiyle birlikte daha önemli hale geldi. Türkiye'de zaman zaman ekonomik dalgalar olsa da hükumetimiz devletimiz bazı yatırımlarda biraz ertelemelere gitse bile başından beri Filyos Projesi'nde hiçbir erteleme, gecikme yok. Biz bu konuda Cumhurbaşkanımıza ve devletimize müteşekkiriz."



