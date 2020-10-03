İhracatta rekor

Koranvirüsün ekonomiye etkilerini alınan önlemlerle en aza indirip üçüncü çeyrekte tekrar büyümeye başlayan Türkiye, ihracatta da rekor kırıyor. Eylül ayı ihracatı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 28.5, ağustosa göre ise yüzde 28.5 artarak 16 milyar doları aştı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına imza atılırken, aynı zamanda 2020'nin de aylık bazda en yüksek seviyesine ulaşıldı. 207 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, 119 ülkeye ihracat artışı sağlandı.



3. ÇEYREKTE % 34.5 ARTIŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), ihracat rakamlarının açıklandığı toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eylül ayında rekora imza atan tüm ihracat ailemizi tebrik ediyorum" dedi. Pekcan, 2. çeyreğe göre 3. çeyrekteki ihracat artışının yüzde 34.5 olduğunu aktararak, "Bu rakamlar ihracatımızda pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini teyit eden rakamlardır. Ekonomimizin V tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunmaktadır" diye konuştu. Bakan Pekcan, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının eylül ayında yüzde 90.9 seviyesine ulaştığını, ilk 9 aylık dönemde yüzde 84.4 gibi oldukça yüksek seviyelerde seyrettiğini söyledi.



İHRACATCININ YANINDAYIZ

Bakanlık bünyesinde ihracatçılara ve iş dünyasına verilen destekler hakkında bilgi veren Pekcan, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya yönelik destekler dahil olmak üzere, farklı destek türleriyle ihracatçının yanında olduklarını söyledi. Pekcan, "Eximbank'ın ocak-ağustos döneminde geçen seneye göre destekleri yüzde 7 oranında artırarak 30.4 milyar dolara ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre kullandırdığı kredi oranı da yüzde 13 artarak 20 milyar dolar oldu" dedi. Bakan Pekcan, pandemi döneminde alınan devlet destekli özel tedbirler kapsamında 5 bin 57 krediye tekabül eden 4.1 milyar dolarlık kredinin vade uzatımının sağlandığını bildirdi. Pekcan, orta ve uzun vadeli kredilerin payının, Eximbank'ın toplam krediler içindeki payında ilk defa yüzde 30'lar seviyesine ulaştığını aktardı. Pekcan, ihracatta yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi desteklemek üzere bu yıl devreye alınan İhtisas Serbest Bölge modeline değinerek, serbest bölgelere yeni bir nitelik kazandırdıklarını söyledi. Bu modelin ilkini İstanbul'da hayata geçirdiklerini dile getiren Pekcan, yüksek teknolojili sektörlerde ihracat hedefiyle faaliyet gösterecek firmalara istihdam ve kira desteği sağlanacağını bildirdi.



İHRACATÇI SAYISI ZİRVEDE

TÜRK ihracatçısının olağanüstü koşullarda bile ne kadar başarılı olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedefimize Hükümetimizin destekleri ve ihracatçımızın alın teriyle, emin adımlarla yürüyoruz" dedi. İsmail Gülle, eylül ayında bin 676 firmanın "ihracata merhaba" dediğini ifade etti. Gülle, "Yılbaşından bu yana aylık bazda ihracat ailesine katılımda da bir rekor kırdık. İhracata yeni başlayan bu bin 676 firmamız eylülde 80 milyon 174 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, eylül ayı içerisinde toplam 41 bin 386 firmamız ihracat gerçekleştirdi" diye konuştu.



OTOMOTİV İLK KEZ ARTTI

RUHSAR Pekcan, salgından en çok etkilenen sektörlerden otomotive değinerek, "Otomotiv sektörü pandemi döneminde ilk defa bu ay geçen yılın aynı dönemine göre başabaşı yakaladı, hatta ufak da bir artış gösterdi. Yüzde 0.5 artışla 2 milyar 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ancak ağustosa göre yüzde 83'lük bir artışa tekabül ediyor" dedi. Hazır giyimde yüzde 15 artışla 1.6 milyar dolar, tekstilde yüzde 12.8 yükselişle 1.1 milyar dolarlık ihracat yapıldığını dile getiren Pekcan, kimyada yüzde 19.4 artışla 1.1 dolar, makine sektöründe yüzde 4.8 yükselişle 2.1 milyar dolara ulaştıklarını anlattı.

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