2020 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE ile Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu?

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2020 ne kadar? ile Ekim ayı belli oldu mu?

merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranlarının ardından 2020 Ekim ayı belli olacak. Kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar, zamlı kira bedelini de bu şekilde öğrenmiş olacaklar. Kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren ne kadar? ile Ekim 2020 kira artış oranı belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 5.10.2020 10:36 Son Güncelleme: 5.10.2020 10:36 ABONE OL
TEFE TÜFE ile Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2020 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar?

tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. oranlarına göre belirlenen geçen ay %11,77 olarak açıklanmıştı. Peki; TEFE TÜFE ile belli oldu mu? 2020 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar?

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 2020

Ekim ayı kira artış oranı 5 Ekim Pazartesi günü saat 10:00'da açıklandı.

Detaylar ise şu şekilde;

TEFE TÜFE ile Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2020 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar?

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, 2020 EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranları her ay tarafından enflasyonun açıklanması ile belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak.

EKİM AYI KİRA ZAMMI 2020

Temmuz ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte Ekim ayı için da açıklanmış oldu.. 'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,47 artış gerçekleşti. Ekim ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşenen ve hesaplamak isteyenler için, enflasyon oranına göre kira hesaplama, kira artış oranı nasıl hesaplanır araştırmalarını yaptık.

EKİM 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,47 artış gerçekleşti.

GEÇEN AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri merakla bekleniyordu. Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği "Eylül kira artış oranı" enflasyon verileri ile birlikte açıklandı. Ağustos ayında uygulanan yüzde 11,51 zam oranının ardından eylül ayında kira artış oranının ne kadar olacağı araştırılıyordu.

2020 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Eylül'de kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Ağustos ayı TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre; bu ay kira artış oranı yüzde 11,27 oldu. Örneğin; 1000 TL olan mevcut kira bedeli, zam oranı yüzde 11,27 ile beraber 1 bin 112,7 TL'ye yükselecek.

TEFE TÜFE ile Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2020 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar?

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi () oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜFE Eylül 2020 : % 11,27

Eylül Ayı Kira Zammı Tutarı: 112,70

Eylül Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.112,70 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Eylül ayında ödeyeceği kira zammı 112,70 lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.112,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

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2020 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE ile Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu?
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