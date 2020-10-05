2020 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE ile Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu?

TÜİK tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Ekim ayı kira artış oranı belli olacak. TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı geçen ay %11,77 olarak açıklanmıştı. Peki; TEFE TÜFE ile Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2020 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar?
Ekim ayı kira artış oranı 5 Ekim Pazartesi günü saat 10:00'da açıklandı.
Detaylar ise şu şekilde;
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, 2020 EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kira artış oranları her ay TÜİK tarafından enflasyonun açıklanması ile belli oluyor. Ekim ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak.
EKİM AYI KİRA ZAMMI 2020
Temmuz ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte Ekim ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu.. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,47 artış gerçekleşti. Ekim ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşenen ve hesaplamak isteyenler için, enflasyon oranına göre kira hesaplama, kira artış oranı nasıl hesaplanır araştırmalarını yaptık.
EKİM 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,47 artış gerçekleşti.
GEÇEN AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri merakla bekleniyordu. Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği "Eylül kira artış oranı" enflasyon verileri ile birlikte açıklandı. Ağustos ayında uygulanan yüzde 11,51 zam oranının ardından eylül ayında kira artış oranının ne kadar olacağı araştırılıyordu.
2020 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Eylül'de kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Ağustos ayı TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre; bu ay kira artış oranı yüzde 11,27 oldu. Örneğin; 1000 TL olan mevcut kira bedeli, zam oranı yüzde 11,27 ile beraber 1 bin 112,7 TL'ye yükselecek.
KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.
ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLAMA
Konut Kirası: 1.000 Lira
TÜİK TEFE TÜFE Eylül 2020 Kira Artış Oranı: % 11,27
Eylül Ayı Kira Zammı Tutarı: 112,70
Eylül Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.112,70 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Eylül ayında ödeyeceği kira zammı 112,70 lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.112,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.