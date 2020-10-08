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Herkes bunun cevabını merak ediyor! karşılar mı?

Başta olmak üzere çok sayıda ilde beklenen dolu yağışı araç sahiplerinin paniğe kapılmasına neden olurken, olası dolu yağışında araçların hasar görmesi halinde bu hasarları kaskonun karşılayıp karşılamayacağını da merak ediyor. Peki dolu hasarını karşılar mı? Dolu hasarında kasko bozulur mu? İşte araç sahiplerinin sonrası kasko durumu ile bilmesi gerekenler…

AA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 09:12 Son Güncelleme: 8.10.2020 09:31 ABONE OL
Herkes bunun cevabını merak ediyor! Kasko dolu hasarı karşılar mı?

Meteoroloji başta olmak üzere çok sayıda il için kuvvetli yağış ve dolu uyarısında bulundu. Dolu uyarısının yapıldığı illerde araç sahipleri ise paniğe kapıldı.

Herkes bunun cevabını merak ediyor! Kasko dolu hasarı karşılar mı?

Olası dolu yağışına yönelik araç sahipleri doludan araçlarının hasar görmesi halinde bu hasarı kaskonun karşılayıp karşılamayacağını, karşılaması durumunda dolu hasarından kaynaklı kaskonun bozulup bozulmayacağını da merak etmeye başladı.

Herkes bunun cevabını merak ediyor! Kasko dolu hasarı karşılar mı?

KASKO DOLU HASARINI KARŞILAR MI?

teminatları sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor ancak, 2017'de bazı sigorta şirketlerinin aldığı karara göre;

4 iş günü içinde zarar dosyasının açılma zorunluluğu kalktı. Sigorta şirketleri yaşanan sel ve dolu felaketinde, oluşan hasar için dosya açtırmanın süresini iki yıla çıkardı. Doludan zarar görenler iki yıl içinde başvuru yapabilecek.

Herkes bunun cevabını merak ediyor! Kasko dolu hasarı karşılar mı?

DOLU HASARINDA KASKO BOZULUYOR MU?

Yine bazı sigorta şirketleri, 'da yaşanan dolu yağışından zarar gören ve üzerinden tamir yaptıran sigortalılara yeni bir hizmeti gündemlerine aldı.

Bazı sigorta şirketlerinin doludan zarar görenler için kaskonun bozulmaması kararını aldığı, diğer şirketlerin de bu kararı takip edecekleri öğrenildi.

Ancak oluşan zarar, kaskodan işlem yaptıran araçlar için tramer kaydında sel zararı olarak görülecek.

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Herkes bunun cevabını merak ediyor! Kasko dolu hasarı karşılar mı?
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