Herkes bunun cevabını merak ediyor! Kasko dolu hasarı karşılar mı?

DOLU HASARINDA KASKO BOZULUYOR MU?

Yine bazı sigorta şirketleri, İstanbul'da yaşanan dolu yağışından zarar gören ve Kasko üzerinden tamir yaptıran sigortalılara yeni bir hizmeti gündemlerine aldı.

Bazı sigorta şirketlerinin doludan zarar görenler için kaskonun bozulmaması kararını aldığı, diğer şirketlerin de bu kararı takip edecekleri öğrenildi.

Ancak oluşan zarar, kaskodan işlem yaptıran araçlar için tramer kaydında sel zararı olarak görülecek.