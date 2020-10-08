Türkiye'den enerjide bir hamle daha! Üçüncüsü geliyor...

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerini artırma hedefini önceden belirlediğini ve Milli Enerji ve Maden Politikası'nda da bunun yer aldığını anımsatan Bayraktar, 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle çalışmaların devam ettiğini, Kanuni gemisinin kısa zamanda Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine başlayacağını söyledi.

KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ KEŞFİ

Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin Türkiye için çok önemli olduğunu, doğal gaz ve enerji piyasaları ile ülke ekonomisini önemli şekilde etkileyeceğini belirtti.

Söz konusu bölgenin daha büyük potansiyel barındırdığına işaret eden Bayraktar, "Başından bugüne kadar bütün süreçleri tam olması gerektiği gibi uluslararası standartlarda ne varsa sondaj ekipmanından testine kadar bütün unsurları bu şekilde ortaya koyduk ve keşfi açıkladık. Bundan sonra da böyle devam etmeyi planlıyoruz. Muhtemelen rezervin yukarı yönlü değiştirilmesi söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.