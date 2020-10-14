Jak Kamhi’ye veda

ABD'DE 95 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Jak Kamhi, İstanbul'daki Neve Şalom Sinagogu'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından Türk bayrağına sarılı şekilde son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'de devlet üstün hizmet madalyası sahibi iş insanı Jak Kamhi, ABD'nin Miami şehrinde tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Ünlü iş insanını son yolculuğuna uğurlamak üzere dün Beyoğlu'daki Neve Şalom Sinagogu'nda tören düzenlendi. Cenaze törenine eski Başbakan Tansu Çiller, İBB Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, iş insanları katıldı.