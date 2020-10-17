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49 girişimci ekip Lonca’dan mezun

Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
49 girişimci ekip Lonca’dan mezun
Kuveyt Türk'ün yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi'nde beşinci dönem programı tamamlandı. Lonca Girişimcilik Merkezi'nin beşinci döneminden mezun olan 9 girişimci ekip ise Çember, Goldtag, Akıllıfon, Wallids, StrixEye, Ayonvi, Preticks, AlmanPay ve Jetlexa oldu. Lonca Girişimcilik Merkezi, ekiplere 40 bin TL'ye kadar nakit hibe desteği verdi. Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı ve Lonca Yönetim Komitesi Başkanı İrfan Yılmaz, Lonca'dan mezunların sayısının 49'a çıktığını söyledi.
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49 girişimci ekip Lonca’dan mezun
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