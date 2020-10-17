İlk yeşil kampanya Sur Yapı’dan

SurYapı, "Mis Gibi Hayat" konseptiyle konut sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk yeşil kampanyasını başlatıyor. Şirket, az katlı mimari ile uyumlu sürdürülebilir özel çevre düzenlemeleri ve dış mekanla bütünleşen fonksiyonel yönleriyle öne çıkan projeler hayata geçiriyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, kampanya ile tüm projelerde ferahlığı, huzuru ve güveni içinde barındıran, pandemi döneminde yaşama uygun hale getirdikleri çevre düzenlemelerini ön plana çıkardıklarını bildirdi. Elmas, kampanyada her projelerinin bir yaşam vaadi olduğunu anlattıklarını söyledi.