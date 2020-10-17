Turizmcilerin beklediği müjde geldi! Bacasız sanayiye 10 milyarlık destek

Küresel salgın Kovid-19 nedeniyle zor bir süreçten geçen turizm sektörünün beklediği destek paketi geldi. SABAH'ın geçen hafta "Turizmcilere Müjde" başlığıyla sayfalarına taşıdığını Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle 10 milyar TL'lik finansman desteği dün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından açıklandı. Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14.5, değişken faizli krediler için TLREF+200 baz puan olarak belirlendi. Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacak.



NEFES ALDIRACAK

Salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla sağlanan kredi turizm sektöründe de büyük bir heyecan yarattı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, bu paketin sektöre nefes aldıracağını belirterek, "Dünya çapında virüsten en çok etkilenen ve en büyük maddi kayıp yaşayan sektörlerin başında turizm geliyor. Salgının başından beri söylediğimiz gibi sektör olarak tek amacımız çalışanlarımızı korumak, borcumuzu ödemek ve bu yılı en az hasarla atlatmak. Açıklanan paket sektöre nefes aldıracak ve gelecek yıla daha güçlü başlamamızı sağlayacak" dedi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de, desteğin sektöre nefes aldıracağını belirterek, şunları anlattı: "Uygulama detayları henüz açıklanmadı. O çok önemli. Detaylarına bakacağız. 2021 toparlanmanın yanı sıra zor bir yıl olacak. Turizm sektörü desteklenmesi halinde ekonomiye ciddi katkılar sunacak."







CİDDİ BİR İTİCİ GÜÇ OLACAK

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da, yeni sezona hazırlık öncesinde böyle bir kredi paketinin açıklanmış olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Sektörün zor ve sıkıntılı döneminde hükümetimizin yanımızda olduğunu görüyoruz. Bu destek pozitif katkı sağlayacaktır" dedi. Kredi için küçük ve orta ölçekli acentelere öncelik verilmesini talep eden Bağlıkaya, "Bu kredi ne kadar tabana yayılırsa o kadar büyük katkı sağlar. Özellikle küçük ve orta ölçekli acentelerimiz zor durumda ve bu desteğe ciddi ihtiyaçları var" diye konuştu. Paketin tam zamanında geldiğini vurgulayan Molton Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz da "Sektör olarak hükümetimizin arkamızda olduğunu görmek bize güç veriyor. Bu 2021'e ön hazırlık için ciddi bir itici güç olacak. Doğru planlama yapılması halinde bu paket çarpan etkisi sağlar" dedi.



SEKTÖRÜN YANINDAYIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) başlatacağı 'Turizm Destek Paketi'yle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını belirterek, "Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar liralık destek paketini devreye alıyoruz. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun" dedi.



KAMU VE ÖZEL BANKALARDAN ALINABİLECEK

Turizm Destek Paketi'ni kullandıracak bankalar; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Bankası olarak sıralandı.

Milyonları ilgilendiren düzenleme! Yıl sonuna kadar ertelenecek: Ve TBMM'de kabul edildi...