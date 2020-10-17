Türkiye'de bir ilk! Tulpar'ın tüm testleri başarıyla tamamlandı

"İHTİYAÇ GİDEREK ARTIYOR"

Görgüç, Tulpar için dünyadaki mevcut ihtiyaç ve alımları takip ettiklerini, aracın uluslararası tanıtımlarını yapmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Bu tip araçlara ihtiyacın son zamanlarda giderek arttığına dikkati çeken Görgüç, şöyle konuştu:

"Pasifik kıyısından Atlantik kıyısına hatta Güney Amerika'ya kadar envanterinde benzer araçlar olan ülkelerde ömrünü tamamlamak üzere, yenilenmesi gereken araçlar bulunuyor. Tulpar, tüm bu ülkelerin ihtiyacına hem teknik hem yetenek hem de maliyet olarak cevap verebilecek özellikte. Savunma sanayi alanındaki araç talepleri ve beraberinde gelen alım süreçleri uzun sürelere yayılabiliyor. Global pazarlarda farklı ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilen Tulpar'ın testlerdeki performansı ve potansiyel kullanıcılar tarafından gelen geri bildirimler ise oldukça memnun edici. Çalışmalarımıza devam ediyoruz."