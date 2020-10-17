Yetkili isim açıkladı: Türkiye Avrupa'yı geride bıraktı

Türkiye'deki oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı kurallar doğrultusunda havuz, plaj, restoran, lobi ve resepsiyon gibi ortak kullanım alanlarını yeniden düzenledi. Güvenli turizm sertifikasını alan oteller, 1 Haziran'dan itibaren yerli ve yabancı turistleri tekrar ağırlamaya başladı. Haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 4 aylık dönemde Türkiye, yabancı turistlerin tatil listesinde ilk sırayı aldı. Bu süreçte Türkiye'ye en fazla turist sırasıyla Rusya, İngiltere, Ukrayna, Almanya ve Bulgaristan'dan geldi.

