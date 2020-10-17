Yetkili isim açıkladı: Türkiye Avrupa'yı geride bıraktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel ölçekte hızla yayılan yeni tip koronavirüs, dünya genelinde en çok turizm sektörünü etkiledi. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla birçok ülke sınırlarını seyahate kapatırken, havayolu şirketlerinin uçuşları durduruldu. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte tatil planları yapılmaya başlandı.
Türkiye'deki oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı kurallar doğrultusunda havuz, plaj, restoran, lobi ve resepsiyon gibi ortak kullanım alanlarını yeniden düzenledi. Güvenli turizm sertifikasını alan oteller, 1 Haziran'dan itibaren yerli ve yabancı turistleri tekrar ağırlamaya başladı. Haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 4 aylık dönemde Türkiye, yabancı turistlerin tatil listesinde ilk sırayı aldı. Bu süreçte Türkiye'ye en fazla turist sırasıyla Rusya, İngiltere, Ukrayna, Almanya ve Bulgaristan'dan geldi.
"GELECEK YILI BEKLİYORUZ"
Türkiye'deki turizm bölgelerinde otellerin doluluk oranlarının yüzde 80'lere ulaştığını ifade eden Özden, "Ülkemiz genelinde ağustos ve eylül aylarında güzel bir sezon geçirdik. Kontrollü normalleşme süreciyle yeniden yabancı turist kabul eden güvenli turizm sertifikalı otellerde doluluk oranı istediğimiz seviyelere çıktı. Otelciler olarak artık gelecek yılı bekliyoruz. Umarın önümüzdeki sezon kovid-19 hastalığı olmaz ve eski günlerimize yeniden döneriz" diye konuştu.