Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak, faiz artışı olacak mı? Merkez Bankası PPK toplantısı tarihi ve beklentiler

Yeni haftada yurt içi piyasaların takip edeceği en önemli konu, Merkez Bankası'nın politika faizine yönelik gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak karar. AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti. Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman yapılacak, faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının, 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştirileceği biliniyor.