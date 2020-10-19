Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak, faiz artışı olacak mı? Merkez Bankası PPK toplantısı tarihi ve beklentiler

Yeni haftada yurt içi piyasaların takip edeceği en önemli konu, Merkez Bankası'nın politika faizine yönelik gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak karar. AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti. Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman yapılacak, faiz kararı ne zaman açıklanacak?
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının, 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştirileceği biliniyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIMI YAPACAK MI?
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 17 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.
24 Eylül'deki son PPK toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.