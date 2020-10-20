Hijyende son Süra tbelge

2016 Kasım'dan itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde yönetilen Sürat Kargo, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sektöründe ilk sertifika alan şirket oldu. Çalışanları ve müşterileri için Kovid- 19 salgınına karşı tüm tedbirleri alan Sürat Kargo, TVRM (Transmittable Virus Risk Management) Kovid-19 sertifikasını almaya hak kazandı. Uluslararası sertifikalandırma şirketi RoyalCert Türkiye tarafından belge alan şirket, düzenli olarak denetlenecek.Düzenlenen sertifika töreninde konuşan TMSF Başkanı Muhittin Gülal, kargo sektöründe bu sertifikayı ilk Sürat Kargo'nun aldığını söyledi. Sürat Kargo'nun Kovid-19 tedbirlerini maksimum seviyede aldığını belirten Gülal, "Dünya ve ülkemiz olağanüstü bir süreç yaşıyor. Biz de bu sürece uygun adımlarımızı atıp şirketimizi geleceğe taşımaya çalışıyoruz" dedi.RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı da, TVRM programının insandan insana bulaşıcı bütün risklere karşı alınan önlemleri kapsadığını söyledi. Bu programın 40 ülkede uygulandığını aktaran Namlı, "Lojistik sektöründe bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk şirket Sürat Kargo oldu. Bu sertifika verilirken kalite yönetiminden iş sağlığı güvenliğinden çevre yönetimine kadar uçtan uca tüm kriterler değerlendiriliyor. Ayrıca Kovid-19'a karşı hijyen, maske ve mesafe gibi konular denetleniyor" ifadelerini kullandı.SÜRAT Kargo ile ilgili son bilgileri de paylaşan TMSF Başkanı Gülal, zarar eden şirketi kâr eder hale getirdiklerini aktardı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Sürat Kargo'nun aynı yıl kasım ayında TMSF'ye devredildiğini hatırlatan Gülal, şunları anlattı: "Kasım 2016'da şirketin 275 milyon liralık cirosu vardı. 2020 Eylül itibarıyla yüzde 90 artışla 522 milyon liralık ciroyu yakaladı. Geçen yıla göre ciroda yüzde 34'lük bir artış söz konusu. Şirketi devraldığımızda aktif büyüklüğü 91.2 milyon liraydı. Eylül itibarıyla yüzde 95 büyümeyle 177 milyon liralık aktif büyüklüğe ulaştı. Devraldığımızda zarar eden bir şirket söz konusuydu, 12.7 milyon lira net zararı vardı. 2020 Eylül sonu itibarıyla şirket, 20 milyon lira net kâr elde eder duruma geldi. Yüzde 241'lik artış söz konusu. Çalışan sayısı da 5 bin 669'dan 7 bin 280'e çıktı." Sürat Kargo'nun lojistik sektöründe ilk 4'te yer aldığı bilgisini veren Gülal, yılsonuna 700 milyon TL ciro ve 40 milyon TL kâr hedeflediğini ekledi.SÜRAT Kargo'nun satılıp satılmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Muhittin Gülal, "Satış düşüncemiz var ancak ihale takvimi netleşmedi. Belki önümüzdeki dönemde, belki 2021'in ilk çeyreğinde Sürat Kargo ile ilgili bir satış aksiyonu almak istiyoruz" dedi.