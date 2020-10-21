Yerli otonun pili Türkiye’den

YERLİ otomobilin üretici TOGG, elektrikli araçlarda kullanılacak pil teknolojisi için dev bir anlaşma imzaladı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un pilleri Türkiye'de üretilecek. Konuyla ilgili TOGG'dan "Dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye'de üreteceğiz" açıklaması yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Türkiye'nin Otomobili'nin batarya modülü ve paketinin Farasis ile birlikte Türkiye'de üretileceğini belirterek, "Böylece, batarya teknolojilerinde ülkemizde yeni kabiliyetler oluşacak, dışa bağımlılık azalacak ve mobilite ekosistemi hızla gelişecek" dedi.TOGG ve Farasis tarafından, Bilişim Vadisi'nde TOGG Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla imzalanan kapsamlı niyet mektubu sonrası yapılan ortak yazılı açıklamada, Farasis ile birlikte geliştirilen batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretiminin yanında, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunacak stratejik ortaklık seçeceğinin de titizlikle değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada, "TOGG'un Bilişim Vadisi'ndeki yönetim merkezinde imzalanan stratejik ortaklığın genel prensiplerini içeren ortak girişim şirketi niyet mektubuna göre, 2020 yılsonuna kadar ortak girişim şirketinin kapsamlı iş planı oluşturulacak ve ortaklığın hukuki zemini bu süre zarfında detaylandırılacaktır. İki şirketin 2021 yılı başında ortak girişim şirketinin hukuken kurması hedefleniyor" denildi.TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Farasis ile birlikte kurulacak ortak girişim şirketi de ülkemizin enerji sisteminin verimliliğini artırmaya aday bir girişim olacak, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak, temiz ve verimli bir enerji sistemi geliştirmemizi hızlandıracak. Bu sayede TOGG'un mobilite ekosistemi, teknoloji geliştiren, ciddi ekonomik değer yaratan, önemli bir bölgesel oyuncu haline gelecektir" dedi. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ise "2018'den bu yana, olası yerli işbirlikleri de dahil, 30'un üzerinde küresel batarya tedarikçisi gizlilik anlaşmaları çerçevesinde değerlendirmiş, bunların içinden teknik, ticari ve stratejik kriterlerimizi en iyi karşılayan, Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis iş ortağımız olarak seçilmiştir" diye konuştu.