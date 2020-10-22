Engelli vatandaşlara yasal koruma! Kullandıkları araçlar haciz edilemeyecek

AK Parti, nafaka başta olmak üzere yargıyı ilgilendiren konuları içeren yeni bir paket üzerindeki çalışmalarına tekrar başladı. Pakette, engelli vatandaşların kullandığı araç gereçlerin haciz edilmesini önleyen madde de bulunuyor.

AK Parti, kadınlara yoksulluk nafakasına ilişkin düzenlemenin de bulunduğu yargı paketini tekrar gündemine aldı. Bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında ilgili bakanlar, kurumlar, parti ve grup temsilcilerinin katıldığı online bir toplantı yapıldı. Toplantıda, Adalet Bakanlığı yoksulluk nafakası ile ilgili yaptığı çalışma hakkında bilgi verdi. Çalışmada 5-6 alternatifli bulunuyor. Buna göre nafaka süresinin alt sınırı 2 ya da 3 yıl olacak. Üst sınır için evlilik süresinin tamamı, evlilik süresinin yarısı, hakim takdiri, 5 ya da 6 yıl gibi seçenekler bulunuyor. AK Parti bunun eksi ya da artılarını değerlendiriyor.

Toplantıda, bir grup üst sınırın kısıtlı olmasını savunurken bir grup, "Bu konuda bir sınır konulması doğru değil. Her olayın kendine göre özelliği var. Bazılarına hiç nafaka bağlanmasına gerek olmadığı gibi bazı durumlarda ölene kadar nafaka ödenmeli. Hakim takdirine bırakalım" görüşünü dile getirdi. Toplantıda bu konuda bir görüş birliği çıkmadı.

Boşanmış çiftlerin çocuklarını göstermemesi nedeniyle icraya gidilmesi konusu da ele alındı. İcra yerine Aile Bakanlığı uzmanları ile çocukların görülmesi tartışıldı ancak bu konuda da bir sonuca varılamadı.

HACİZ YOK

Pandemi nedeniyle yaşanan gelişmeler de dikkate aldanarak icra işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasının yolu açılacak.

Engelli vatandaşların kullandığı araçlar için yasal güvence getirilecek. Bu tür araç ve gereçler hiçbir şekilde haciz edilemeyecek.