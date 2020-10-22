Kobi’lerin POS maliyeti bitiyor

Türkiye'den çıkan Fintech girişimleri hem uluslararası başarılara imza atıyor, hem de geliştirdikleri teknolojilerle KOBİ'lerin maliyetlerini aşağı çekiyor. Bu firmalardan biri olan ve ödeme sistemlerinde çözümler üreten PayCore, Android telefonları ve tabletleri herhangi bir ek cihaza gerek kalmadan POS cihazına dönüştürdü. Yeni teknolojiyle ilgili Mastercard ile önemli bir iş birliğine de imza atan firma bu sayede sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanındaki iş yerlerinde de bu teknolojiyi kullanabilecek. Bu da firmalara düşük maliyet ve yüksek teknolojiyle ödeme imkanı sağlayacak. SoftPOS adı verilen teknoloji, NFC destekli Android akıllı telefonların ve tabletlerin herhangi bir ek cihaza gerek kalmadan POS terminali olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Bu çözüm sayesinde her ölçekten işletme temassız kartlar, mobil cüzdanlar ve giyilebilir cihazlardan miktar ne olursa olsun kendi kişisel mobil cihazlarıyla ödeme kabul edebiliyor. PayCore CEO'su Turgut Güney, Mastercard'la yaptıkları iş birliğinin temassız ödemelerin yaygınlaşmasını hızlandıracak önemli bir global açılım olduğunu söylüyor. Güney, "Uygulama, PCI DSS güvenlik standartlarında geliştirilmiş olup, dünyanın herhangi bir noktasındaki ödeme kabul eden kuruluşa çözüm ya da servis olarak sunulmaya hazır durumda" diye konuştu. Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan konuya ilişkin değerlendirmesinde "Ticaretin daha kolay yapılabilmesi için hem işyerlerinin hem de tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak çözümler üretiyoruz" dedi.