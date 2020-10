Kasko yaptırmak dolu ve sel endişesini azaltıyor

Son günlerde gerçekleşen şiddetli hava olayları, yoğun yağışlar, dolu ve taşkınlar araçlarda sigorta güvencesinin ne derece önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. İstanbul Anadolu Yakası başta olmak üzere Anadolu'nun pek çok kesiminde meydana gelen dolu olayında kasko korumasında olan hasarlar hava olayının gerçekleşmesinin ardından hemen tazmin edildi. 2020'nin ilk 6 ayında Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınladığı rakamlara göre kasko branşında 2 milyar 224 milyon lira ödeme yapıldığını hatırlatan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, araç sahiplerinin gönlünün rahat olması için yeni normal dâhil olmak üzere her dönemde kaskonun bir gereklilik olduğunu söyledi. "Pandemi nedeniyle bireysel araç kullanımının arttığını görüyoruz. Böyle bir dönemde bireysel araçların maruz kaldığı risklerin azaldığını söylemek doğru olmayacaktır" diyen Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız dolu olayından sonra araçlarda çok sayıda irili ufaklı göçük meydana geldi. Bunun yanında Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 Ağustos bültenine göre sadece bu yıl yoldan çıkan araç sayısı 15 bine, devrilen ya da savrulan araç sayısı 11 bine ve hatta park etmiş araca çarpan araç sayısı 750'ye ulaştı. Risklerin hayatımızda bir yeri olacağını görmemiz gerekiyor. Sigorta yaptırmak yalnızca zararın kolayca karşılanmasını sağlamıyor, sigortalının endişelerini de gideriyor. Sigortanın sunduğu en büyük değer de söz ettiğimiz bu huzur" diye konuştu.SIGORTACILIKTA, tüm sorunlara cevap verecek tek çözüm anlayışının yetersiz olduğunu, kişilerin her daim değişen ihtiyaçlarına uygun seçeneklerle yanıt verilmesi gerektiğini ifade eden Koray Erdoğan; Ray Sigorta olarak kasko tarafında fiyat/performans ilkesi temelinde kurgulanan Ekonomik Kasko, Baby on Board Kasko ve Prenses Kasko olmak üzere 3 farklı ürünle müşterilere hizmet sunduklarını söyledi. Ray Sigorta'nın en hesaplı paketlerinden olan, Hızlı Onarım Merkezi ve anlaşmalı özel servislerde geçerli geniş teminat kapsamına sahip Ekonomik Kasko, uygun fiyatlarla bireysel araçların tek poliçede güvence altına alınabilmesini sağlıyor. Belirli yaş grubunda çocuk sahibi olan ebeveynlere özel tasarlanmış bir sigorta ürünü olan Baby On Board Kasko'dan ise 0-5 yaş arası çocuğu olan tüm sürücüler faydalanabiliyor. Standart kasko ürün kapsamına ek olarak zengin asistans hizmetleriyle hususi araçlarda ekstra %25 indirim avantajı sağlıyor. Kadın sürücülere özel olarak hazırlanan Ray Sigorta Prenses Kasko ruhsat sahibi kadınlar tarafından satın alınabiliyor. Özel ihbar hattı, kaza tespit tutanağının doldurulmasına destek veren özel moto vale hizmeti gibi hayatı kolaylaştıran hizmetlerin bulunduğu bu kasko paketinde, hasarlı araç Ray Sigorta tarafından sigortalı yerine servise götürülüyor, ikame araç ise istenilen yere teslim ediliyor. Ray Sigorta aynı zamanda belirli meslek gruplarına da özel indirimler sunuyor. Hâkim ve savcılar, doktor ve diş hekimleri, eczacılar, hemşireler, sağlık çalışanları, mimarlar, mühendisler, öğretim üyesi ve öğretmenler, muhasebeci ve mali müşavirler, TSK personel ve sivil memurları, devlet memurları, emekliler ve anonim şirket çalışanları tüm indirimlere ek Ray Sigorta'nın sunduğu %25'e varan özel indirimlerden faydalanabiliyor.