Bir müjde de TMSF’den Ağrı’da altın rezervi bulundu

Türkiye yeraltı kaynaklarına yönelik yaptığı sondaj çalışmalarının meyvesini toplamaya başladı. Bu kapsamda son müjde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) geldi. Ağrı'da yürüttüğü altın sondaj faaliyetlerinin ardından rezerv bulan TMSF, 2021 mart ya da nisan ayında altın işleme tesisinin temelini atacak.

Koza Altın'ın 200'ün üstünde ruhsatı bulunduğunu aktaran TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Bu dönemde ciddi bir sondaj çalışmasına başladık. Çalışmalarımız olumlu. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde rezervimiz var. Geçen yıl 11 ton altın ürettik. Birkaç yıl içinde15 ton üretimi yakalamayı hedefliyoruz" dedi.

37 farklı noktada sondaj çalışması yaptıklarını anlatan Gülal, kuyuların açıldığını ve yakında altınla ilgili müjdeler verebileceklerini ifade etti. Gülal, "Ağrı'da güzel bir rezerv bulduk. Son çalışmalarımız bitti. 2021 Mart-Nisan ayı gibi tesisimizin temelini atacağız. 400-500 kişiyi de istihdam edeceğiz" diye konuştu.







KOZA'NIN PARASI EĞİTİME

Devraldıkları günden bugüne Koza Altın'ın yüzde 100'e yakın büyüdüğünü ve kasasında ciddi bir nakit oluştuğunu kaydeden Gülal, sadece günlük nemasının 1.5 milyon TL'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Burada 6 milyar TL'lik bir fonun oluştuğunu ifade eden Gülal, "Erciyes Anadolu Holding'in de devraldığımızdan bu yana aktif büyümesi yüzde 86 seviyesinde. Kasasında 350 milyon dolar nakdi var. Bu şirketler eskiden terör örgütüne hizmet ediyordu, artık halkımızın hizmetinde" dedi.

Bu şirketlerden elde edilen gelirle eğitime katkı sağladıklarını kaydeden Gülal, şunları anlattı: "Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü tablet projesine 20 milyon lira destek verdik. Ayrıca İstanbul'da altı, Kayseri'de de bir okul yapacağız. Söz konusu okulların her biri 25-30 milyon lira olacak. Toplam 200 milyon liralık yatırım yapacağız. Sultanbeyli ve Çekmeköy'de yapacağımız okulun yer teslimleri yapıldı. Kasımda temelini atacağız. Diğerlerinin de yıl çıkmadan temelini atıp, 2021- 2022 dönemine yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu okullara 15 Temmuz şehitlerimizin adını vereceğiz."



VARLIK FONU'NA DEVİR

Erciyes Anadolu Holding, Koza Altın gibi büyüyen ve kâr eden şirketlerin mevcut hukuki süreç tamamlanmadan satışının mümkün olmadığını anlatan Gülal, "Hukuki olarak halihazırda kesinleşmiş bir dosya yok. Ümit ediyorum ki en hızlı şekilde bu kararlar kesinleşir. Koza Altın ve Erciyes Anadolu Holding gibi şirketlerin birçoğunda müsadere kararı çıktı. Eğer karar kesinleşirse bu şirketler artık Hazine'nin malı olacak" dedi.

Bu şirketlerin Hazine'ye geçmesinin ardından nasıl bir çalışma yürütüleceğine dair de bilgi veren TMSF Başkanı Gülal, "Koza Altın çok stratejik bir firma. Bunu belki Türkiye Varlık Fonu'na devredilebiliriz. Erciyes Anadolu Holding ve Aydınlı Grup için halka arz çalışması yapabiliriz. Belki kısmi de olsa bir satış gündeme gelebilir. Kısa vadede bunların hepsi hukuki sürecin kesinleşmesine bağlı" şeklinde konuştu.



AKTİFLERİ YÜZDE 90 BÜYÜDÜ

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından fona devredilen şirketlerle ilgili son gelişmeleri paylaşan Gülal, "An itibarıyla 804 şirketimiz var. Bunların 30 Eylül 2020 itibarıyla öz kaynak büyüklüğü 27.6 milyar, aktif büyüklüğü de 66.5 milyar TL'ye ulaştı. Çalışan sayımız 40 bin 589 kişi. Yaklaşık 4.5 yıldır yönettiğimiz bu şirketlerde, ortalama olarak öz kaynakları yüzde 52, aktifleri yüzde 56 büyüttük. Sadece büyük gruplar nezdinde bakarsak aktiflerin büyümesi yüzde 90'a ulaştı" ifadelerini kullandı.



UÇAKLARI SATACAĞIZ

FETÖ iltisaklı şirketlerin sahip olduğu uçaklara ilişkin de bilgi veren Gülal, şunları anlattı: "Biri Erciyes Anadolu'da, biri Koza'da olmak üzere iki uçağımız var. Uçakları satmakla alakalı bir irade ortaya koyduk, ilana çıktık. Bir de Koza'nın ABD'de yapılan bir uçağı var. O da bize Haziran 2021'de teslim edilecek. Akın İpek tarafından siparişi verilen bu uçak için 7.5 milyon dolar ödeme yapılmış. İptal etseydik ödemenin yanması söz konusuydu. 'Paramız varken uçağı yaptıralım' dedik. Gulfstream G500 model olan bu uçağın bize maliyeti 46 milyon dolar. 'Uçak yapıldıktan sonra satarız' diye planlıyoruz. "



V TİPİ TOPARLANMA OLDU

TMSF Başkanı Gülal, şirketlerin birçoğunun pandemi sürecinden etkilendiğini, ancak hızlı bir iyileşme sürecine girildiğini söyledi. Birçok şirkette 'V' tipi toparlanma gördüklerini vurgulayan Gülal, bu süreçte gıda ve kargo şirketlerinin pozitif ayrıştığını, Sürat Kargo'nun ilk defa kâr elde eden bir şirket haline geldiğini anlattı. Pandemiden en fazla etkilenen şirketin Aydınlı olduğu bilgisini veren Gülal, "3 ay AVM'ler kapalı kaldı. Hemen hemen ayda 70 milyon lira seviyesinde bir giderimiz vardı. Ancak toparlanma başladı. Orayı da yılsonu kâr görerek kapatacağız" dedi.



ATAŞEHİR'DE KONUT PROJESİ

Ataşehir'de 1.113 konutluk inşaat projesi yaptıklarını belirten Gülal, bunun ticari bir proje olduğunu, kaydetti. Konutların 15-20 gün içinde lansmanını yapıp, satışa başlayacaklarını anlatan Gülal, "Burada en az 1 milyar lira gelirimiz olacak. Buradan gelecek hasılat, bize Balkaner Grubu'nun dosyasını kapattıracak" dedi. 2001'de fona devrolan 26 banka ile ilgili de bilgi veren Gülal, "20 yıl geçti, artık son aşamalara geliyoruz. Burada şu ana kadar toplam 23.2 milyar dolar tahsilat yaptık, 600- 700 milyon dolarlık tahsilat beklentimiz var" ifadelerini kullandı.



18 ARALIK'TA YENİDEN İHALE EDİLECEK

Fonun elindeki bir firmanın ekonomik devamlılığıyla ilgili tehlike söz konusu ise satılmasında bir sakınca olmadığını anlatan Gülal, "Naksan böyle bir grup. Geçtiğimiz günlerde Naksan ve Royal Halı'yı ihaleye çıkarmıştık. Satış olmadı ama bir grup ciddi olarak ilgilendiğini belirtti. Dolayısıyla 18 Aralık'ta her ikisinin de ihalesini yenileyeceğiz" dedi.



61.2 MİLYAR TL'LIK REZERVİMİZ VAR

Geçen yıl sigorta limitini 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarttıklarını hatırlatan Gülal, bu yolla 570 milyar lira olan sigortalı mevduat toplamının 848 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Gülal, sigorta limitlerindeki artışın etkisiyle prim gelirlerinin de yükseldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Biz artık her 3'er aylık dönemde 1.4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 5.6 milyar lira prim tahsil eden bir kurum olduk. Rezervimizin sigortalı mevduatı karşılama oranı şu anda 7.2. Bu Avrupa'da ve ABD'de 1.5 seviyesinde. Kabul gören oran da burada yüzde 3. Buradan hareketle biz diyoruz ki dünyanın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından biriyiz. Rezervimizi büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz. Bugün itibarıyla baktığımızda 61.2 milyar liralık rezervimiz var. Bu paranın yüzde 90'ı DİBS'lerde, hazine bonolarında. Kalan kısmı da mevduat olarak kamu bankalarında. Bu rezervimizi zaman zaman bazı kamu bankalarına garanti kapsamında kaynak olarak kullandırdığımız oldu ancak şu an herhangi bir bankada kağıdımız yok."

