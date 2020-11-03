Son dakika: Çalışanlar dikkat! O ücretler işçiye ödenecek...

Çağırıcı, bu uygulamanın ücretlerde kaybı beraberinde getirdiğini ifade ederek, "İş Kanunu'nun 62. maddesine göre işçilerin ücreti hiçbir suretle düşürülemez. Mevcut uygulamada ise ücretlerde ciddi bir düşüş söz konusu. Maalesef kamudaki iş yerlerinin tamamına yakını bu konuda hata yaptı. Bunu fark ederek, sendika olarak ilk davanın açılmasına öncülük ettik. Üyemizle birlikte verdiğimiz hukuk mücadelesinde Yargıtay haklılığımızı onadı. Bu, kamuda taşerondan kadroya geçirilen tüm işçiler için önemli ve emsal niteliğinde bir karar." dedi.