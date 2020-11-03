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: Çalışanlar dikkat! O ücretler işçiye ödenecek...

Gelen haberine göre, 9. Hukuk Dairesi, kamuda taşeron şirkette çalışırken kadroya geçirilen özel güvenlik görevlisinin asgari ücret farkının eksik ödendiğine karar verdi. Bu kararla davacı işçiye, eksik ödenen ücret alacağı, ilave tediye, ikramiye ve TİS farkları ile ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağı ödenecek. Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, "Bu, kamuda taşerondan kadroya geçirilen tüm işçiler için önemli ve emsal niteliğinde bir karar" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 17:40 Son Güncelleme: 3.11.2020 17:47 ABONE OL
Son dakika: Çalışanlar dikkat! O ücretler işçiye ödenecek...

haberleri... 9. Hukuk Dairesi, kamuda taşeron şirkette çalışırken kadroya geçirilen bir işçinin asgari ücret farkının eksik ödendiğine karar verdi.

Son dakika: Çalışanlar dikkat! O ücretler işçiye ödenecek...

İstanbul'da bir devlet hastanesinde taşeron şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan işçi, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2 Nisan 2018'de kamuda sürekli işçi kadrosuna alındı. Bu aşamada, çalışan yeni işvereniyle belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalarken, sözleşmedeki ücret kısmına belirli bir rakam yazılmadı.

Son dakika: Çalışanlar dikkat! O ücretler işçiye ödenecek...

Taşeron şirkette asgari ücretin yüzde 25 fazlasına çalışan güvenlik görevlisinin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları kadroya alındığı günden 31 Aralık 2018'e kadar aynı şekilde devam etti.

Çalışma Genel Müdürlüğünün 1 Şubat 2019'daki taşerondan kadroya geçenlerin ücret artışını içeren yazısını yorumlayan iş yeri, çalışanın ücretinde farklı bir artış oranı uyguladı.

Son dakika: Çalışanlar dikkat! O ücretler işçiye ödenecek...

Asgari ücretin yüzde 25 fazlası yerine ücretine yüzde 4 zam uygulanan çalışan, bu değişiklikle ücretinin düşürüldüğü gerekçesiyle Ankara 10. İş Mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, çalışana eksik ödenen ücret alacağı, ilave tediye, ikramiye ve TİS farkları ile ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağının ödenmesine hükmetti.

Son dakika: Çalışanlar dikkat! O ücretler işçiye ödenecek...

İstinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kamuda taşeron şirkette çalışırken kadroya geçirilen işçinin asgari ücret farkının eksik ödendiğine yönelik hükmünü onadı.

Son dakika: Çalışanlar dikkat! O ücretler işçiye ödenecek...

"İLK DAVANIN AÇILMASINA ÖNCÜLÜK ETTİK"

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davacı işçinin sendikalarına üye olduğunu belirterek, dava sürecinde kendisine her türlü desteği verdiklerini vurguladı.

Kamuda taşeron şirketten kadroya alınan işçilerin ücretlerinin farklı oranlardaki asgari ücret farkıyla belirlendiğine dikkati çeken Çağırıcı, 2019'da bu uygulama yerine yüzde 4 oransal zamma geçildiğini anımsattı.

Son dakika: Çalışanlar dikkat! O ücretler işçiye ödenecek...

Çağırıcı, bu uygulamanın ücretlerde kaybı beraberinde getirdiğini ifade ederek, "İş Kanunu'nun 62. maddesine göre işçilerin ücreti hiçbir suretle düşürülemez. Mevcut uygulamada ise ücretlerde ciddi bir düşüş söz konusu. Maalesef kamudaki iş yerlerinin tamamına yakını bu konuda hata yaptı. Bunu fark ederek, sendika olarak ilk davanın açılmasına öncülük ettik. Üyemizle birlikte verdiğimiz hukuk mücadelesinde haklılığımızı onadı. Bu, kamuda taşerondan kadroya geçirilen tüm işçiler için önemli ve emsal niteliğinde bir karar." dedi.

Son dakika: Çalışanlar dikkat! O ücretler işçiye ödenecek...

"YARGITAY KARARINI KURUMLARA GÖNDERECEĞİZ"

Çalışanın avukatı Levent Atabay da 1 Şubat 2019'daki "taşerondan kadroya geçenlerin ücret artışı"nı içeren yazının iş yerlerince yanlış yorumlanarak yüz binlerce işçinin ücretinin eksik ödendiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

Son dakika: Çalışanlar dikkat! O ücretler işçiye ödenecek...

"Adli süreçlerin sonunda , işçinin ücretinin ne surette olursa olsun muvafakati alınmaksızın düşürülemeyeceğine hükmetti. Bu karar, kamuda taşeron şirkette çalışırken kadroya geçirilen yüz binlerce çalışan için emsal niteliğinde. Bundan sonraki süreçte, Yargıtay kararını bir dilekçe ile kurumlara göndereceğiz ve işçilerin eksik ödenen ücretlerinin ödenmesini talep edeceğiz."

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Son dakika: Çalışanlar dikkat! O ücretler işçiye ödenecek...
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