Dünyayı kurtaracak adam INBUSINESS’ta…

Küresel ekonominin büyük buhrandan bu yana en sıkıntılı günlerini geçirdiği, Covid-19 salgınıyla zor bir kışa daha hazırlandığımız bu günlerde yeni bir aylık ekonomi dergisi yayın hayatına başladı: INBUSINESS.

Genel Yayın Yönetmenliğini deneyimli gazeteci Hülya Güler'in üstlendiği INBUSINESS, 7/24 aktif internet sitesi ve sosyal medya hesaplarıyla hem dijital bir platform hem de yazılı medyanın iddialı oyuncularından biri olmak üzere hibrit bir yapı olarak kurgulandı. Yeni nesil yayıncılığın son örneklerinden ve yeni normalin medyadaki ilk temsilcisi olarak kurgulanan platform, adının gönderme yaptığı gibi, iş dünyasına dair akla gelen her konuşu kapsayan bir içeriğe sahip.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yer alan derginin ilk sayısının kapağında ise tüm dünyanın beklediği aşı müjdesini vermeye en yakın aday olan Türk bilim insanı Dr. Uğur Şahin yer alıyor.

Nazar boncuklu kolyesini boynundan hiç çıkarmayan, İskenderun doğumlu bu Türk, BioNTech'in Almanya'nın Mainz kentindeki merkezine bisikletiyle gidip gelen mütevazı bir bilim adamı. Bugünlerde tüm dünya medyasının peşinden koştuğu Şahin, INBUSINESS'a verdiği röportajda, Covid-19'a karşı geliştirdikleri aşının geliştirme sürecini ve bundan sonraki günlerde dünyayı neler beklediğini anlatıyor. Ekim 2019'da Nasdaq'da halka açıldığında piyasa değeri 3,4 milyar dolar olan BioNTech'in bugünkü piyasa değeri 21 milyar dolar civarında. Bu da Şahin'i dünyanın dolar milyarderleri arasına sokuyor. INBUSINESS'ın "Dünyanın Uğur'u" başlığını attığı kapak yazısında sadece bu yıl bitmeden ruhsat alması beklenen Covid-19 aşısının değil, Şahin'in kansere karşı yenilikçi tedavilerini de okuyabilirsiniz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DERGİ

INBUSINESS kapağında, 'dünyayı kurtaran adam' ve dergi içeriğindeki en önemli konulardan biri olan 'sürdürülebilirlik' araştırmasıyla 'dünyayı hep birlikte kurtaracağız' mesajını veriyor. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin CEO'ları kaleme aldıkları yazılarla daha iyi bir dünya ve gelecek için neler yaptıklarını ve yapacaklarını anlatırken; dergide 80'i aşkın şirketin, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangilerini hedeflediklerini gösteren bir araştırmaya da yer veriliyor.

Sürdürülebilirlik, INBUSINESS'ın daha kuruluşunda DNA'sının önemli bir parçası olarak benimsediği ve düzenleyeceği webinar gibi etkinliklerle de sürekli gündemde tutmayı hedeflediği bir konu. Derginin kendisi de geri dönüştürülebilir sertifikası olan kâğıda basılı ve ambalajı da aynı şekilde geri dönüşüm sertifikalı bir malzemeden üretilmiş.

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