2020’de 10 milyarlık yatırım

Turkcell yılın üçüncü çeyreğinde 1.2 milyar lira net kâr ve 7.6 milyar lira gelir elde etti. Şirketin kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51.1, geliri de 16.1 arttı. Aynı dönemde şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FÖVÖK) 3.4 milyar lira düzeyinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı yüzde 44.4'e yükseldi. Faiz ve vergi öncesi kârı (FVÖK) da 1.88 milyar liraya yükselen şirketin, FVÖK marjı yüzde 24.5 oldu. Şirket, ilk 9 ayda 1.1 milyon net faturalı müşteri kazandı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, grubun üçüncü çeyrekte tüm alanlarda güçlü büyüme gösterdiğini belirterek, "Kurulduğumuzdan bu yana 50 milyar TL'yi bulan yatırım gerçekleştirdik. 2020 yılı sonuna kadar toplam yatırımlarımızın yaklaşık 10 milyar TL seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 26 yıldır Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ve istihdam üreten şirketlerden birisiyiz" dedi.Şirketin üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarının duyurulduğu basın toplantısında konuşan Erkan, pandemi sürecine rağmen istihdam planlarında değişiklik yapmadıklarını belirterek, "2020'nin başından bu yana 3 bini aşkın kişiye istihdam sağladık. Yurtiçi ve yurtdışındaki grup şirketleriyle birlikte 22 bini aşkın kişiye yeni iş imkânı sunduk. Hedefimiz 2020 yılı içerisinde toplam 7 bin kişilik işe alım gerçekleştirmek" diye konuştu.Turkcell'in geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ettiğini söyleyen Erkan, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde hayatımızda en fazla yer edecek teknolojilerden birisi de yapay zeka olacak. Şu anda sayıları bin 300'e yaklaşan mühendislerimizle 'Endüstri 4.0' kapsamında birçok teknolojiyi kullanarak dijitalleşmeyi bir adım öteye taşıyoruz. Bugün Paycell'de biz de yüz tanıma teknolojilerini kayıt ve ödeme sistemleri tarafında aktif olarak kullanıyoruz. Şu anda şirketimize girişte yüz tanıma teknolojisi ile giriş yapabiliyor, yemekhanemizde ise yüz görüntü algılama teknolojisi ile aldığınız yemeklerin ödemesini yapabiliyorsunuz. Müşteri hizmetleri ve işe alım süreçleri taraflarında da yapay zeka algoritmalarından yaralanıyoruz."DİJITAL dönüşümün ivme kazandığı 3. çeyrekte Turkcell olarak bütün metriklerde güçlü bir büyüme gösterdiklerini vurgulayan Erkan, "Bu dönemde hem altyapımız hem de yenilikçi dijital servislerimizle müşterilerimizin yanında olduk. Sadece bu çeyrekte 317 bin faturalı müşteri daha 'Turkcell' dedi. Böylece yılın başından beri 1.1 milyon net faturalı müşteri kazanmış olduk. Milletimizin Turkcell'i tercih etmesi en büyük motivasyon kaynağımız. Müşterilerimizin fiber hızında internet ihtiyacına cevap veren Superbox ürünümüzün abone sayısı bu çeyrekte 60 bin artışla 551 bine ulaştı. Bu aynı zamanda geçen yılın aynı dönemindeki müşterinin 2.5 katı anlamına geliyor" diye konuştu. Erkan, Turkcell'in açıkladığı bu güçlü sonuçlarla 2020 sonu hedeflerini yukarı yönlü güncellediği bilgisini vererek, "Şirket konsolide gelir büyümesi hedefini yüzde 14-15 aralığına, FAVÖK marjı hedefini yüzde 41-42 aralığına yükselttik" mesajı verdi.