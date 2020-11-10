Temel amaç fiyat istikrarı

Hafta sonunda Murat Uysal'ın yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal, görevine başladığı ilk işlem gününde piyasaya kararlılık mesajı verdi. Başkan Naci Ağbal, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını bildirdi.Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası olarak temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını vurguladı. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişimin güçlendirileceğinin altını çizen Ağbal, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" ifadelerini kullandı. TCMB Başkanı Ağbal, pazar günü banka genel müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Pazar günü yapılan toplantıya Türkiye Bankalar Birliği yönetiminde bulunan bankaların genel müdürlerin katıldı. Toplantıda karşılıklı olarak genel ekonomik değerlendirmelerin yapıldığı ve bilgi alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Bankacıların toplantıda, aktif rasyosundan sektörün para politikası beklentilerine kadar piyasanın ihtiyaçları konusunda fikirlerini ilettikleri öğrenildi.AMERİKAN ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklaması, küresel piyasalarda adeta bayram havası estirdi. Risk iştahının artmasının etkisiyle borsalar uçuşa geçerken, altın çakıldı. Petrol fiyatları hızla yükselirken, dolar ve ABD tahvilleri değer kaybetti.Söz konusu açıklamanın aşı gelişmelerinde ilerleme sağlandığı konusunda bilim insanları tarafından bugüne dek verilen en net sinyal olması, yatırımcıların riskli varlıklara girmesini sağlarken, güvenli limanlara satış geldi. Altının ons fiyatı yüzde 4'e yakın değer kaybederek bin 880 doların altına indi. Ekonomilerde tekrar kapanma olmayacağı beklentisi ibe Brent petrolün varil fiyatı yüzde 10 yükselerek 43 doların üstüne çıktı.Küresel risk iştahındaki artış borsalarda sert yükselişi getirdi. Avrupa piyasalarında yüzde 5'in üzerinde yükseliş yaşanırken, Dünya borsaları endeksi (MSCI) de rekor kırdı. Borsa İstanbul'da endeks bin 232 puanı geçerek 9.5 ayın en yüksek seviyesini gördü.DOLAR küresel piyasalarda değer kaybederken, içeride de yüzde 5'ten fazla kayıpla 8.05 TL'nin altını gördü. Dolar TL karşısında 2 yılın en büyük günlük kaybını yaşadı. Analistler, TCMB Başkanı Ağbal'ın açıklamalarının da Türk Lirası varlıkları olumlu etkilediğini belirtti. Türkiye'nin risk pirimi 528'den 459'e geriledi. Gram altının fiyatı 500 liranın altına indi.