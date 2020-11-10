THY'den duygulandıran film! 10 Kasım'a özel hazırlandı...

Gökhan Kırdar'ın 'Yerine Sevemem' isimli şarkısı eşliğinde hazırlanan ve "İstikbal ilan ettiği göklerde ülkemizin bayrağını gururla dalgalandırıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz" başlığı ile kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşılan film, çalan siren sesiyle birlikte saygı duruşuna geçiş sahneleriyle başlıyor.

THY’den 10 Kasım’ın 82. yıldönümünde duygusal film | Video

Çeşitli yaş gruplarından kişilerin anma esnasındaki duygusal görüntülerine yer verilen filmde Atatürk'e ait tarihi görüntüler de yer alıyor.

İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 82. yıldönümünde bir kez daha saygıyla anıyor, canlarını ortaya koyarak Cumhuriyetimizi kuran ve bugünlere gelmesini sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir!' sözüyle işaret ettiği hedefe doğru kararlılıkla ilerliyor, bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde dalgalandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Vefatının 82. yıldönümünde ilk kez göreceğiniz fotoğraflarla Mustafa Kemal Atatürk