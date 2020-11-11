Borsada endeks rekor kırdı: 1.243

GEÇEN haftayı yüzde 7.1 yükselişle kapatan, bu haftanın ilk işlem gününde de yüzde 3.32 yükselen Borsa İstanbul'da endeks dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST-100 Endeksi günü yüzde 0.93 artışla 1.243 puandan tamamlayarak tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Öte yandan BIST-TÜM Endeksi de 1.418 puanla tarahinin en yüksek kapanışını yaptı. İşlem hacmi ise 43.3 milyar lira oldu. Borsada daha önceki kapanış rekoru 21 Ocak 2020'de 1.235 puanla kırılmıştı. Borsa İstanbul tarihinin en yüksek seviyesini ise 1.245 puanla 22 Ocak 2020'de gördü. Borsada son 7 işlem günündeki yükseliş yüzde 11.7'ye ulaştı. Bu dönemde şirketlerin toplam piyasa değeri 105 milyar lira arttı.