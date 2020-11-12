Türkiye'nin en etkin 50 CFO'su belli oldu

Fortune Türkiye ve DataExpert'in, şirketlerde yetki ve sorumlulukları her geçen gün artan CFO'ların önemini vurgulamak amacıyla hayata geçirdiği Türkiye'nin En Etkin 50 CFO'su araştırma sonuçları belli oldu.

Data Expert'ten yapılan açıklamaya göre, Hilton İstanbul Bomonti'de düzenlenen törende en etkin 50 CFO'ya ödülleri verildi.

Mart ayından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle ekonomi ve iş dünyası zorlu bir yıl geçirmeye devam ediyor. Bu dönemde yaşanan kopuşun ardından karlılık ve büyüme beklentilerini bir tarafa bırakan CFO'ların, bu zorlu dönemde başarılı bir şekilde şirketlerini yönlendirmeleri hayati önem taşıyor.

Pandemi koşullarında önemi bir kez daha anlaşılan CFO'ların çalışmalarını görünür kılmak için 2015 yılında Fortune Türkiye ve DataExpert'in hayata geçirdiği Türkiye'nin En Etkin 50 CFO'su araştırması bu yıl da sonuçlandı.

Türkiye'nin en büyük 1.000'den fazla şirketinin finansal performansları ve ilgili kişilerin başarılarının değerlendirildiği araştırma sonuçları, iş dünyasında CFO'ların CEO koltuğuna yükseldiği terfiler gerçekleştiğini gösterdi.

5 YILDIR ÜST ÜSTE LİSTEDE YER ALAN İSİMLER ASHABOĞLU VE ELVERİCİ OLDU

5 yıldır üst üste Türkiye'nin En Etkin 50 CFO'su listesine giren tepe yöneticiler, listenin yüzde 4'ünü oluştururken, 4 yıldır üst üste listede yer alan yöneticilerin oranı yüzde 6, 3 yıldır üst üste listede yer alan yöneticilerin oranı yüzde 8 ve 2 yıldır üst üste listede yer alan yöneticilerin oranı ise yüzde 24 olarak belirlendi.

Ödül alan isimlerin her yıl değiştiği listede 5 yıl üst üste yer alan isimler ise Koç Holding CFO'su Ahmet Ashaboğlu ve Şişecam CFO'su Görkem Elverici oldu.

FİNANS DÜNYASINDAKİ KADINLAR İYİLEŞTİRME BEKLİYOR

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin finans koltuğunda oturanların yüzde 22'si kadınlardan oluşuyor.

İş gücüne katılım ve istihdam oranı göze alındığında ise kadın ve erkek arasındaki farklar konusunda finans sektörünün iyileştirme beklentisi içinde olduğu gözlemleniyor.

C seviyede az kadın lider olması sebebiyle finans dünyası, bu oranın yetersiz olduğunu düşünüyor.

ALANINDA ETKİN CFO'LARIN KARİYER YÜKSELİŞLERİ DEVAM EDİYOR

Makroekonomik dengeler şirket yönetimini gittikçe zorlaştırmasına rağmen alanında etkin CFO'ların kariyer yükselişleri devam ediyor.

Son 3 yılda En Etkin 50 listelerine giren CFO'ların yüzde 10'u terfi ederken, 2017 yılında listeye girenlerin yüzde 10'u, 2018 yılında listeye girenlerin yüzde 12'si ve 2019 yılında listeye girenlerin yüzde 8'i terfi alıp CEO ve benzeri pozisyonlara geldi.

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