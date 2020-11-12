Yatırımın adresi Türkiye olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, büyüme ve istikrarı önceleyen piyasa dostu mesajları ile ekonomide yeni bir dönemin kapısını açtı. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, fiyat, finansal ve makroekonomik istikrar üzerine oluşturulan yeni ekonomi politikası ile yatırımcılara güçlü mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlattıklarını söyledi.Başkan Erdoğan, "Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere, üç sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız. Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız. Bunun için, uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırlıyoruz. Makroekonomik temelleri ve kurumsal kaliteyi güçlendirerek, güvene ve istikrara dayalı bir iş ortamı tesis ediyoruz" dedi.Türkiye'yi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkâr bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlı olduklarının altını çizen Başkan Erdoğan, şöyle konuştu: "Ekonomi yönetimindeki koordinasyonu ve uyumu güçlendirerek, politikalarımızın planladığımız şekilde hayata geçmesini sağlayacağız. Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde, para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik istikrarı tahkim edeceğiz." Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacaklarını ve ülke risk primini düşüreceklerini vurgulayan Erdoğan, ekonominin tüm taraflarıyla, iş birliği halinde hareket ettiklerini anlatarak, "Uluslararası yatırımcılarla bir dizi toplantılar yaparak, onlara ülkemizdeki imkânları, fırsatları, potansiyeli ve sağlayacağımız destekleri bizzat anlatacağız" dedi.Sürdürülebilir güçlü büyüme ve istihdam artışının yolunun fiyat istikrarından, bir başka ifadeyle enflasyonun kontrol altında tutulmasından geçtiğini ifade eden Erdoğan, "Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti, bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor. Enflasyonu en kısa sürede tek haneye indirmekte kararlıyız" dedi.Önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, sonra Hazine ve Maliye Bakanı olarak ülkeye önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsı ve millet adına teşekkür eden Erdoğan, "Bu süreç içerisinde özelikle de iki sismik araştırma, üç tane de sondaj gemisini hakikaten dünyadaki ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde ülkemize kazandırması da finans yönetimi bakımından önemli bir başarıydı. Kendisi, sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi, biz de bu talebi kabul ederek, yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk" diye konuştu.Vatandaşlardan bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını isteyen Erdoğan, "Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Özellikle ülkemize doğrudan yatırım getirecek herkese bu fırsatları birlikte değerlendirme teklifini yapacağız" ifadesini kullandı.Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları belirleyip hayata geçirmenin dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de Merkez Bankası'nın görevi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hazine ve Maliye Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının, enflasyon hedeflemesini ve para politikası araçlarını, temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde, şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye en kısa sürede getireceklerine inanıyorum. Bu çerçevede atacakları her adımda kendilerinin yanında olduğumu belirtmek istiyorum" dedi.Erdoğan önce yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ardından da yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın göreve başlamalarıyla, piyasa göstergelerinde yaşanan olumlu seyrin, doğru yolda olduklarına işaret ettiğini söyledi. Doların ve Türkiye'nin risk priminin gerilediğini, borsanın ise rekor kırdığını vurgulayan Erdoğan, "Uluslararası yatırımcıların ülkemiz varlıklarına 2.7 milyar dolarlık talebi gerçekleşti" dediBaşkan Erdoğan'ın piyasaya güven veren açıklamaları, bayram havası estirdi. Dolar yüzde 3.7 düşerek 7.83 TL'ye, euro ise yüzde 4.5 düşerek 9.21 TL'ye indi. Türkiye'nin risk primi 8 ayın dibine geriledi. Yüzde 2.9 yükselerek 1.279 puanla kapanış ve 60.8 milyar TL ile hacim rekoru kıran borsa 1.284 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Citibank ve Societe Generale yatırımcılara TL tavsiye etti.Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin, ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu bildiklerini söyleyen Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacağız. Ayrıca yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların hazırlıkları içindeyiz. Mevzuat düzenlemeleri yanında uygulamadaki eksikleri ve aksaklıkları yakından takibe alarak, yatırım iklimini olumlu yönde geliştireceğiz. Ülkemizi demokrasi ve kalkınma eksenli büyüteceğiz" dedi.