THY Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, en başarılı 50 CFO arasında

Türk Hava Yolları (THY) mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su (Chief Finance Officer) arasında yer aldı.



Fortune Türkiye ve DataExpert işbirliği ile düzenlenen 'CFO Summit 2020' Türkiye'de finansal gündemi yönlendiren üst düzey yöneticileri ortak bir platformda bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin en etkin finans liderleri araştırması sonuçları da açıklandı. Buna göre; THY'nin mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker,Türkiye'nin en başarılı 50 CFO' su arasında yer aldı.



ÖDÜLÜ THY ÇALIŞANLARI ADINA ALDIM



THY'de 4.5 yıldır Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan ve son üç yıldır en başarılı 50 CFO arasında gösterilen Murat Şeker "Türkiye'nin bayrak taşıyıcı ailesinin bir üyesi olarak bu ödüle layık görülmek beni gururlandırıyor. Biz çok güçlü ve büyük bir aileyiz zor günde kenetlenip güzel günler için birlikte çalışıyoruz. Bu nedenle bu ödülü tüm Türk Hava Yolları çalışanları adına aldım. Mart ayından itibaren dünya ekonomilerini ve sosyal düzenlerini tehdit eden koronavirüs salgını karşısında ülke olarak çok başarılı bir sınav veriyoruz. İnanıyorum ki bu krizi arkada bıraktığımızda hem millet hem devlet hem de kuruluşlar olarak çok daha güçlü olacağız" dedi.