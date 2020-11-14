Halkbank’ın aktif büyüklüğü 663.7 milyar TL’ye çıktı

HALKBANK üçüncü çeyrekte aktif toplamını geçtiğimiz yılsonuna göre 206.6 milyar TL artırarak, bankacılık sektörü genelinde aktif büyüklük bazında ikinci sıradaki yerini korudu. Mevduat sahiplerinden büyük ilgi görmeye devam eden Halkbank'ın toplam mevduatı yılsonuna göre yüzde 48 yükselerek 440.6 milyar TL'yi aştı. Halkbank bu sonuçlarla hem kredi hem de mevduat bazında Türkiye'nin ikinci büyük bankası olmayı da sürdürdü. Halkbank yılın ilk 9 ayında, aktif toplamını geçtiğimiz yılsonuna göre yüzde 45.2 artırarak 663.7 milyar TL'ye taşıdı. Bu dönemde toplam kredi büyüklüğünü 162.1 milyar TL artıran Halkbank'ın toplam kredileri 561.2 milyar TL'ye ulaştı. Üçüncü çeyrek sonunda nakdi kredileri 453.9 milyar TL'ye ulaşan bankanın nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 42.9 olurken; KOBİ Bankacılığı pazar payı da yüzde 21.7 olarak gerçekleşti.Haziranda başlayan normalleşme sürecinin, yılın ilk yarısında salgın nedeniyle yavaşlayan ekonomiye hız ve moral verdiğini aktaran Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bankamız her sektörden müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel tasarlanmış çözümler üreterek bu sonuçları elde etti. Kamu bankalarının desteğiyle Türkiye ekonomisi, pandemide en zorlu süreci geride bıraktı" dedi. Arslan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın, Türkiye ekonomisi için yeni hedefler belirlediğine ve kendilerine yeni sorumluluklar getirdiğine dikkat çekti.