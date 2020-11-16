Meslek liselerinden ekonomiye 82 milyonluk katkı

Küresel salgının başlamasıyla birlikte dünya hijyen ürünlerinin temininde büyük bir sıkıntıya düşerken Türkiye hızla koordine olarak bu süreci yönetmeyi başardı. Türk tekstil sektörü oyuncularından sağlık malzemeleri ve medikal ürünleri üreticilerine kadar herkes küresel salgında elini taşın altına koyarak hem Türkiye'deki ihtiyacı karşıladı hem de ihracat yaparak dünya ülkelerinin ihtiyacına destek sağladı. Söz konusu dönemin gizli kahramanları ise Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları oldu. Pandeminin mart ayında ortaya çıkmasının ardından hijyen ürünleri üretimi için iki haftada koordine olan meslek liseleri bu zorlu sürecin aşılmasına ciddi katkı sağladı. 6 aylık dönemde meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından üretilen hijyen ürünleriyle ekonomiye 82 milyon TL'lik katkı sağlandı.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre söz konusu dönemde MEB'e bağlı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında 6.5 milyon litre yüzey temizleyici, 1.2 milyon litre el dezenfektanı, 40 bin litre kolonya, 70 milyon adet cerrahi maske, 15 bin N95 Maske, 1 milyon tek kullanımlık tulum/önlük ve 1 milyonun üzerinde yüz koruyucu siperlik üretildi. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okul ve kurumlarda salgın süresince yapılan üretimlerle MEB'e bağlı eğitim-öğretim kurumlarının ihtiyaçları karşılandı.Salgında ihtiyaç duyulan diğer ürünlerin üretilmesini sağlamak amacıyla da devreye giren meslek liseleri zoru başararak makine üretimi de gerçekleştirdi. Bu liseler 6 aylık dönemde cerrahi maske makinesinden solunum cihazına, UVC hava sterilizasyon cihazından, N95 standardında maske makinesine, video laringoskop cihazından izole numune alma ünitesine, temassız kızılötesi (IR) termometre cihazından yoğun bakım yatağına kadar çok sayıda ürün üretti. Söz konusu ürünler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlık kuruluşlarına teslim edildi.