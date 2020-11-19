Gözler o kararda! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Kasım ayı PPK toplantısında Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Küresel piyasaları yeniden konumlandıracak olan Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor. Piyasaların gözü kulağı, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından gelecek karara çevrildi. Her ayın belli dönemlerinde gerçekleşen toplantı sonrası yurt içi ve yurt piyasaların gündemi şekilleniyor. AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin artacağını öngörürken bugün açıklanacak sonuçlara göre piyasalar pozisyon alacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Kasım ayı PPK toplantısında Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı faiz kararı için gözlerini Merkez Bankası'na çevirdi. Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, yurt içinde bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilirken karar açıklanacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…