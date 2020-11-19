Gözler o kararda! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Kasım ayı PPK toplantısında Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Küresel piyasaları yeniden konumlandıracak olan Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor. Piyasaların gözü kulağı, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından gelecek karara çevrildi. Her ayın belli dönemlerinde gerçekleşen toplantı sonrası yurt içi ve yurt piyasaların gündemi şekilleniyor. AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin artacağını öngörürken bugün açıklanacak sonuçlara göre piyasalar pozisyon alacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Kasım ayı PPK toplantısında Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Kasım ayı faiz kararı için gözlerini Merkez Bankası'na çevirdi. Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, yurt içinde bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilirken karar açıklanacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını verecek. Karar 19 Kasım 2020 Perşembe saat 14.00'da açıklanacak.
Merkez Bankası faiz kararı henüz açıklanmadı. Açıklanınca güncel bilgiler haberimizde yer alacaktır.
Yatırım Finansman Ekonomisti Erol Gürcan A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Gürcan, Merkez Bankası PPK toplantısı yaklaştıkça piyasalarda stresin artığını ifade ederek, "Merkez Bankası'nın faiz artırımı ile piyasanın önüne geçmesi durumu Türk Lirası varlıkları ciddi şekilde destekler" dedi.
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, 27 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu.
Ekonomistler, yıl sonu politika faizinin yüzde 13,75-16,25 aralığında olabileceğini bildirdi. Ekonomistlerin, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 15,25 olarak gerçekleşti.
22 Ekim'deki son PPK toplantısında, politika faizi yüzde 10,25'te sabit bırakılırken, Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki fark 300 baz puan olarak belirlenmişti.