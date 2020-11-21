Ets’de erken rezervasyonda 4 ay erteleme

TÜM dünyada ve ülkemizde yaşanan Kovid-19 sonrasında başlayan yeni normal uygulamalarıyla kontrollü yaşanan yaz mevsiminden sonra 2021 yılı için yapılan yeni planların ve hazırlıkların ilk belirleyicisi pandemi olmaya devam ediyor. Her yıl "Erken Al, Az Öde" sloganı ile sürdürülen erken rezervasyon kampanyasında, bu yıl yeni bir uygulama olan ödeme erteleme fırsatı da tatilcilere Ets'nin sunduğu imkânlardan biri oldu. Erken rezervasyon kampanyasının birinci döneminde, fırsatlardan yararlanarak tatil rezervasyonu yapanların ödemelerine isterlerse 4 ay erteleme imkânı sunan Ets, böylece herhangi bir iptal durumunda para iadesi işlemlerini de en aza indirmeyi hedefliyor. Tek seferde yapılan ödeme işleminde ya da 3, 6 veya 9 taksitli işlemlerde geçerli olan ödeme erteleme fırsatı ile rezervasyonunu şimdi yapanlar hem az ödüyor hem de ödemlerine bahar döneminde başlıyor.