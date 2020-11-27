Mehmet Nuri Ersoy: 2021’de hedef 30 milyon turisti aşmak

HER yıl Antalya'da düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi, bu yıl pandemi önlemleri kapsamında 10'uncu kez dijital olarak gerçekleştirildi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Denizbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye turizminin bu yıl yüzde 70 daralmayla, 15 milyonu aşkın turist ve 11 milyar dolarlık gelirle kapatacağını öngördüklerini aktardı. 2021'de yüzde 100 büyüme hedeflediklerini ve 30-31 milyon bandında turist beklediklerini anlatan Ersoy, "Aralıkta büyük bir aşılama programını devreye alıyoruz" dedi. Kongreye video konferansla katılan Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise 248 dış misyonla alınan tedbirleri ve güvenli turizm programını dünyaya ilettiklerini anlattı. Kongrede DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Ateş, "Ekonomi ve Turizm Sektöründe Son Durum ve Beklentiler" konulu sunum yaparken, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu moderatörlüğünde İç Turizm Paneli gerçekleştirildi. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ise her kriz döneminde iç pazarın öne çıktığına dikkat çekti. Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, bu yıl altyapı yatırımlarını artırdıklarını belirtirken, Touristica Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Temel de, 2021'in pozitif bir yıl olacağına inandıklarını söyledi. Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karaayal da, 2021'in daha iyi geçeceğine inandıklarını kaydetti.ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'nın 1 Ocak'tan itibaren 3 milyon 370 bin 582 misafir ağırladığını söyledi. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da dayanışma ve iş birliğinin önemine dikkat çekerken, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ise, 2020'nin zor bir dönem olmasına rağmen 15 milyon turist sayısına ulaşıldığını kaydetti.