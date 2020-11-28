Kanuni sondaj gemisinden yeni haber! Çalışmalar başladı...



11 BİN 400 METRE SONDAJ KAPASİTESİ



Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.