Son dakika: Asgari ücret maratonu başlıyor! İşte 2021 asgari ücret zammı ile ilgili tahminler...

Asgari ücret zammı hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'deki milyonlarca çalışanın maaşını direkt ve dolaylı olarak etkileyen asgari ücret zammı görüşmeleri 4 Aralık tarihinden itibaren start alacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021 asgari ücret zammı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapmasını kararlaştırdık. Sürecin şimdiden tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini temenni ediyorum." dedi. Bakan Selçuk'un sözleri sonrası internet üzerinden 'asgari ücret ne kadar olacak?' araştırmaları hızlandı. İşte 2021 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammıyla ilgili ilk tahminler...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
ASGARİ ÜCRET NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:
1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.
2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.
3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.
4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.
5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.
6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem geçtiğimiz yıllardaki artışlardan yola çıkarak asgari ücret zammı ile ilgili tahminde bulundu.
Bugüne kadar asgari ücret artışlarındaki standart devam ederse yine enflasyonun 3 ya da 5 puan üstünde bir artış bu yıl için de gerçekleşebilir. Yeni Ekonomi Programı'na baktığımızda bu yıl sonu için enflasyonun yüzde 10.5 olacağı tahmin edilmiş durumda. Merkez Bankası ise son toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12,1 olarak revize etti. Bu yıl için bir pandemi döneminde olduğumuzu da hatırlardan çıkartmamamız gerekiyor. Her iki hedefi de göz önüne alırsak bu yılda enflasyonun 3-5 puan üzerinde bir artış yapılacağını hesapladığımızda...
İŞTE 2021 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ
2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağını öngörüyoruz. Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakamın olacağını hesaplıyoruz
Tabi bu hesaplamalar tamamen önceki yıllardaki artışlar ve enflasyon hedefleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Gerçek rakamlar pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacağından çok farklı bir neticede elde edilebilir.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberi! Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı açıklaması...
SON 10 YILLIK ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET TABLOSU İSE ŞÖYLE:
Tablo
Yıllar Net Ücret Brüt Ücret Artış oranı (%) Bir önceki yıl enflasyon (%)
2010 599,12 760,50 9,7 6,53
2011 658,95 837,00 9,96 6,40
2012 739,79 940,50 12,20 10,45
2013 803,68 1.021,50 8,61 6,16
2014 891,03 1.134,00 11,01 7,40
2015 1.000,54 1.273,50 12,30 8,17
2016 1.300,99 1.647,00 29,32 8,81
2017 1.404,06 1.777,50 7,92 8,53
2018 1.603,12 2.029,50 14,17 11,92
2019 2.020,40 2.558,40 25,45 20,30
2020 2.324,70 2.943,00 15,03 11,84
2021 2.672,6(T) 3.384,45 (T) 15,00 (T) 10,5-12,1 (T)
T: Tahmini