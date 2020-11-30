Eğer dursaydık bugün yoktuk

Türkiye'nin sanayileşme hamlesinde önemli bir rol üstelenen iş insanı NG Holding Kurucu Başkanı Nafi Güral, yatırımdan ve üretimden vazgeçmeyen isimlerden. İş hayatının hiçbir zaman aynı doğrultuda gitmeyeceğini söyleyen duayen sanayici Güral, "İnişleri olur, çıkışları olur. Basiretli iş insanları inişlerde frenlerini, çıkışlarda kanatlarını iyi kullanabilen kişilerdir. Karşınıza çıkacak olumsuzlukları bertaraf edemiyorsanız iş hayatında kalmanız mümkün olmaz. 59 yıldır çalışıyorum, bu süreçte ülke olarak sayısısız badireler atlattık. Eğer dursaydık, bugün gerçekten yoktuk" dedi. Grup şirketleri Kütahya Porselen ve Kütahya Seramik'in yanı sıra pandemiden en ağır yarayı alan turizm sektöründe bile yatırımlarına ara vermeyen Nafi Güral ve kızı NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ile Sapanca'da 450 milyon TL'lik yatırımla geçen hafta kapılarını açan NG Hotels Sapanca Enjoy'da bir araya gelerek yatırım planlarını konuştuk...Dünya pandemi belasıyla uğraşırken, iş insanları olarak fren yerine kanatlarımızı kullanmaya çalışmak zorundayız. Biz de öyle yapıyoruz. Yatırımlarımıza ara vermeden, programladığımız tempoda devam ediyoruz. Bu süreçte konjonktürden dolayı elbette zararımız oldu. Ama zarar ettik diye ne yatırımlarımızı durdurduk ne de rölantiye aldık. Olabilecek en kısa zamanda bitirerek, gelir getirmesine ve istihdam yaratmasına odaklandık. Biz 15 Temmuz gecesi yatırım kararı alarak kısa sürede hayata geçirmiştik. Önümüzdeki yıllarda da Allah nasip ederse, frene basmadan yatırımlarımıza devam edeceğiz.Antalya'da yatırımı devam eden otelimizi nisanda açmayı planlıyoruz. Tevsi yatırımı süren seramik fabrikamızı şubatta devreye alacağız. Öte yandan komple yeni bir porselen fabrikası yapıyoruz onu da nisan ortasında açmayı planlıyoruz. Yine seramik konusunda yeni yatırım kararımız var, görüşmeleri yapılıyor. Yatırımla ilgili bir endişemiz yok. En kötü senaryolara karşı moral olarak hazırlıklıyız.Evet, Kütahya'da komple yeni bir fabrika kuracağız. Üç etaplık yatırımın birinci etabını 2022'de devreye alacağız, ardından diğer etaplara başlayacağız. Bu fabrikada teknik seramik üreteceğiz. Ürünümüz savunma sanayinin yanı sıra birçok sektörde kullanılacak. Bu ithal ikame malı olacağı için, cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak. Ayrıca ihracat da planlıyoruz.Pandemiden en çok turizm etkilendi ama siz Sapanca'da ikinci otelinizi hizmete açtınız? Burada ilk tesisimizi 12 yıl önce açmıştık. İkincisini de pandemi olmasaydı, nisan-mayıs gibi açmayı planlıyorduk. Ama pandemiden dolayı durmak zorunda kaldık. Ama bir tessin gözümüzün önünde boş bir bina olarak durması bizi çok rahatsız etti. İçimize sinmedi. Eylül ayında aile olarak toplandık ve oteli açma kararı aldık. Gözümüzü karartıp harekete geçtik. Kolları sıvadık, tüm aile Sapanca'ya geldik. Hepimiz şantiyenin başında durduk. Hummalı bir çalışmayla oteli 40 gün içinde işletmeye aldık. Belki bu bir rekordur.Bölgede yeni yatırımınız olacak mı? Evet, villa projemiz var. Yan tarafımızda bulunan 10 dönümlük arazimize, otelimiz bünyesinde villa konseptinde yatırım yapacağız. Orayı üst gelir grubundaki ailelere mahremiyet sağlayacak bir yatırım olarak planlıyoruz.Antalya'da da otel yatırımınız vardı. O devam ediyor mu? Daha önce kıyı turizminde yatırım düşünmüyorduk. Ama hiç ummadığımız anda Antalya çıktı karşımıza. Halen Kemer Göynük bölgesindeki şantiyemizde binden fazla personel çalışıyor. 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz otel, 500 odalı ve her şey dahil sistem olacak.Kıyı otelciliğinde büyüyecek misiniz? Tekrar bir fırsat çıkarsa düşünürüz. Örneğin Bodrum Ortakent'te karşımıza bir fırsat çıktı ve satın aldık. İçinde kiracısı var şu anda. Şu sıralar çok fırsat var ama bakacağız. Yatırım konusunda babam bize cesaret veriyor.HİÇBİR otelde rahat etmediğini söyleyen Hediye Güral Gür, bu durumu mesleki deformasyonla açıklıyor: "Sürekli etrafı inceliyorum. Bize rahat tatil yok. Hele kendi otellerimizde hiç yok. Aile üyelerimizin hiçbirinin otellerimizde ayağı havuza değmemiştir."KAPADOKYA'DA da vadiye bakan bir arazi aldıklarını söyleyen Gür, oraya da şehir oteli yatırımı düşündüklerini anlattı. Bundan sonrası için fırsatları değerlendireceklerini söyleyen Gür, "Yurtdışında da yatırım planımız hâlâ var. İstanbul'daki Marriot otelimizi açmak için biraz daha beklemek gerekiyor" diye konuştu.NG HOTELS Sapanca Enjoy'u hizmete almak için 40 gün boyunca, her gün İstanbul'dan gidip-geldiğini söyleyen Hediye Güral Gür, "Çalışmak bizim için çok önemli. Aileden böyle gördük. Hiçbir çalışanımız bizi burada şortla göremez, çünkü burası bizim işyerimiz" diye konuştu.