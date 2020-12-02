Türkiye Cargill’ın tedarik merkezi oldu

GELECEK yıl Türkiye'de 60'ıncı yıllarını kutlamaya hazırlanan Cargill Gıda'nın Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Tarakçıoğlu, pandemi dönemindeki trafo yağı üretimi ile Cargill için dünyadaki en önemli tedarik merkezlerinden birinin Türkiye olduğunu söyledi. Cargill'in Hindistan'da duran trafo yağı üretimini, hızla Türkiye'den ikame ettiklerini dile getiren Tarakçıoğlu, "Türk çiftçisinin ürünlerinden ürettiğimiz trafo yağını Çin dahil, Uzakdoğu'daki 20 ülkeye ihraç ettik. Dilovası tesisinde ürettiğimiz Türkiye'nin ilk yerli trafo yağını, Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli tren setine tedarik ettik" dedi. Endüstriyel nişasta ihracatının da Haziran 2019-Mayıs 2020 tarihleri arasında, bir önceki yıla göre iki katına çıktığının altını çizen Tarakçıoğlu, "Orhangazi'de planladığımız ve endüstriyel nişasta üretim kapasitemizi iki katına çıkaracak yatırımla birlikte, bu alanda Avrupa ve Asya- Pasifik'i ülkemizden ikame edeceğiz. Bu yıl Orhangazi'yi endüstriyel nişastanın ihracat merkezi yapma hedefimize bir adım daha yaklaştık. Doğal nişasta da ürettiğimiz Orhangazi tesisimizin ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 100 arttırdık" diye konuştu.Tarakçıoğlu, pandemiye rağmen frene basmadıklarını ve 30 milyon dolar ilave yatırım yaptıklarını söyledi. "2021'de de ürünlerimizi çeşitlendirerek yerli üretime katkıda bulunacağız. Orhangazi'de devreye alacağımız üretim tesisi ile hem ülkemizdeki hem de Ortadoğu'daki gıda üreticilerinin, yeni trendlere uygun ürünlerini destekleyeceğiz" dedi.