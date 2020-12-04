Netflix İstanbul’da ofis açacak

NETFLIX Türkiye'de ofis açma kararı aldı. Bu adım, Türkiye'de üretilen başarılı yapımların dünyaya daha güçlü bir şekilde taşınmasına aracı olacak. Netflix'in Türkiye ekibine ev sahipliği yapması planlanan ofis, 2021 yılının ikinci yarısında kapılarını açacak ve yeni istihdam olanaklarını beraberinde getirecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Özellikle son 15 yılda büyük gelişim yaşayan sinema ve dizi sektörümüz, ekonomik büyüklüğünün yanı sıra tanıtım ve kültür diplomasisinin önemli araçlarından birisi haline geldi. Türkiye'de üretilen dizi ve filmlerin 190 ülkede izlenebilir olmasının sektörümüzü uluslararası alanda daha görünür kılacağını ve film turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu. Netflix'in Kurucusu ve eş CEO'su Reed Hastings ise, "Türkiye'ye yönelik bağlılığımızı net bir şekilde ortaya koyan bu karar, dünyanın dört bir yanında keyifle izlenecek daha fazla Türk yapımı üretmemize katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.