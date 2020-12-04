Son dakika: Yeni reform için düğmeye basıldı! İlk adım kredi borçları!

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan'ın son dakika açıklamaları şöyle olmuştu; "Ekonomide dünyanın ve ülkenin içinden geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğiz. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği halinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz.

Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Amacımızın dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını tekraren çiziyorum"