Karantina oteli

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonuna getirilen sokağa çıkma yasağı vatandaşı alternatif arayışına yönlendirdi. 2 günlük sokağa çıkma yasağını ailesiyle birlikte tatil fırsatı olarak değerlendirmek isteyenler yakın çevrelerdeki otellere yöneldi. Ağva, Şile, Sapanca, Afyon ve Antalya'daki otelleri tercih eden vatandaşlar, hem otellerin bahçe ve sosyal alanlarından faydalanıyor hem de karantinayı küçük bir tatil fırsatına çeviriyor. Bu talep açık olan bazı otellerde geçtiğimiz hafta sonu doluluk oranlarını yüzde 30'lara taşıdı.NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral, hem Sapanca'daki hem de Afyon'daki otellerine hafta sonu için talebin arttığını söyledi. Güral, "Sapanca'daki otelimizi yüzde 30 doluluk oranıyla kapattık. Önümüzdeki hafta için de yapılan rezervasyonlarla yüzde 50 doluluğa ulaşacağımızı öngörüyoruz. Karantinada aileler çocuklarıyla birlikte kapalı bir ortamda bulunmak yerine yeşil ve temiz bir ortamda vakit geçirmek isteyenler otellerimizi tercih ettiler" dedi. Afyon'daki otellerinde odalara termal su verebildiklerini anlatan Güral, buradaki otellerine de ilginin yüksek olduğunu kaydetti. Güral, "Pandemi döneminde ekstra özenli davranıyor ve tesislerimizde Sağlık Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan güvenlik ve temizlik tedbirlerini uyguluyoruz. Sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor ve olağanüstü hijyen kuralları çerçevesinde misafirlerimizi ağırlıyoruz" diye konuştu.İkbal Thermal Hotel&SPA Genel Müdürü Ali Gümüşhan da, hafta sonunda bölge otellerinde hareketlilik olduğunu belirterek, "Aileler sokağa çıkma yasağında çocuklarına alternatif oluşturmak için otellerimizi tercih ediyor. Burada aldığımız üst düzey hijyen tedbirleri ailelere güven veriyor. Ayrıca otellerimizde bulunan sosyal alanlar, yürüyüş yolları ve bahçeler insanlar için bir nefes alma alanı sunuyor. Otellerde sauna ve havuzlar kapalı ancak özel termal odalarımız var. Bu da tercih sebebi oluyor" şeklinde konuştu. Gümüşhan, "Ayrıca 19.30 ile 22 arasında lobide canlı müzik yapıyoruz. Geçen hafta sonu yüzde 30 doluyduk. Bu hafta da benzer oranları yakalarız" dedi.JOLLY Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, karantina sürecinde iki türlü hareketlilik yaşandığını belirterek, şunları anlattı: "Araçla gidilip bir-iki gün kalınacak yakın çevre otellerine talep var. İstanbul'da yaşayanlar Şile, Ağva ve Sapanca'ya ilgi gösteriyor. Ankara'dakiler ise Afyon'a gidiyor. Güneydekiler de Antalya otellerini tercih ediyor." Avrupa'da olduğu gibi 3. yaş grubundakilerin güney otellerine ilgi göstermeye başladığını belirten Vardar, "Antalya otellerinde 2-3 hafta konaklayıp hem bu dönemi izole geçiriyor hem de deniz havası alıyorlar. Bu dönemde Antalya'daki çok güzel otellerde kişi başı 200 ilaçla 300 TL arasında konaklayabiliyorlar" şeklinde konuştu.