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BEÜ Diş Hekimliği elemanlarından ikinci patent

Zonguldak bağlı Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Elemanları tarafından ikinci patent ile tescillenen ‘Azı Dişi İtici’nin laboratuvar testleri tamamlandı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 9.12.2020 15:46 ABONE OL
BEÜ Diş Hekimliği elemanlarından ikinci patent

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurhat Özkalaycı'nın tasarımını yaptığı ve Türk Patent Enstitüsü tarafından incelemeli patent ile tescillenen 'Azı Dişi İtici'nin laboratuvar testleri tamamlandı.

BEÜ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü tarafından desteklenen proje Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yetmez ve Araştırma Görevlisi Doktor Soner Arusoğlu tarafından başarıyla tamamlandı.

Patentli tasarım ile ilgili konuşan Doç. Dr. Nurhat Özkalaycı "Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan "Azı Diş İtici" özellikle çapraşıklığın çözümü ve diş çekimi gerekliliğinin ortadan kaldırılması için tasarlandı. Aparey alternatifleri arasında, laboratuvar süreci gerektirmemesiyle öne çıkıyor. Tedavide hasta konforu ve hazırlık sürecinin kısaltılmasının amaçlandığı aygıt hareketi planlanan diş sayısına göre kuvvetin ayarlanmasına olanak tanıyor" dedi.

BEÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde ikinci tasarımın incelemeli patent ile tescillemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Doç. Dr. Özkalaycı, süreçte desteklerini esirgemeyen başta BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Diş Hekimliği Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu olmak üzere katkısını esirgemeyen herkese teşekkürlerini sundu.

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BEÜ Diş Hekimliği elemanlarından ikinci patent
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