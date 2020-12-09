Bakan duyurdu! 2020 Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Kasım ayı Ücretsiz izin maaş desteği yattı mı, ne zaman yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakdi ücret desteği ödemelerinin yatacağı tarih belli oldu. Aralık ayı itibariyle vatandaşlar ücretsiz izin maaş desteği ödemelerini sorgulamaya başladı. Pandemi sürecinde ekonomik anlamdaki seviyeyi yüksek tutmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine verilen ödenek PTT aracılığıyla alınıyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatacak. Peki Nakdi ücret desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2020 Kasım ayı Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yapılacak?
Nakdi ücret desteği ödemeleri son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ödenek ödemelerinin iki ay süreyle uzatılmasının ardından vatandaşlar Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorusuna yanıt arıyor. Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un duyurusuna göre bu ay yapılacak olan Nakdi destek ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak…
Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş desteği verilecek. Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sistemi açıldı. İşverenler, ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabilecek.
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.
Nakdi Ücret Desteği, pandemi süresince iş yerlerinin aylık bildirimlerinin 'https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi' üzerinden takip ederek ücretsiz izin hakkını ve Nakdi Ücret Desteği alıp alamayacağını incelemesi sonucu verilen bir ödenektir. Aylık bildirimlerde ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işveren tarafından bildirilmelidir. Nakdi Ücret Desteği başvurusu kişinin değil iş yerinin başvurusu ile gerçekleşir. Bu detayları incelemek için mutlaka SGK'nin resmi internet sitesinden takibi yapılmalıdır.
Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanmak için kişilerin ücretsiz izne ayrılması ya da iş akdinin fesh edilmesi gerekir.
Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabiliyor.