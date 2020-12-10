KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ilk ödeme tarihleri ne zaman yapılacak?

KYK burs ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim öğrencilerine maddi destek amaçlı sağlanmakta olan bu ücretin başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde son dakika haberi ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar ücretlerin hesaplarına yatacağı o tarihi merak ediyor. KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs kredi ilk ödemeleri ne zaman başlıyor? İşte konuya dair detaylar…
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK? KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ
Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından öğrenciler ödeme tarihleri için bekleyişe geçti…
KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Taahhütnamesini onaylamış olan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme gerçekleştirilecek. Ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu ödeme yapılacak. KYK burs ve kredi ödemeleri genel olarak her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılıyor. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.
Burs/kredi tahsis edilen öğrenciler e-devlet üzerinden burs taahhütname onaylama işlemi yapabiliyor. Burs/kredi tahsis edilmiş olan 15-18 yaş arasındaki öğrenciler ise annelerinin ya da babalarının e-devlet şifreleri ise burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamladıktan sonra kendi e-devlet şifreleri ile kredi ve burs taahhütnamesi onayını yapabiliyor.
15 yaşında küçük veya anne-babası olmayan öğrenciler de kanuni vasileri ile beraber kendilerine en yakında bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor. Burs/kredi hakkı kazanmış olan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden taahhütnameyi okumaları ve onaylamaları gerekiyor. Ancak taahhütname onayı e-devlet mobil uygulamasından gerçekleştirilemiyor. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin ise e-devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için son gün 15 Ocak 2021 olarak belirlendi.