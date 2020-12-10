KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ilk ödeme tarihleri ne zaman yapılacak?

KYK burs ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim öğrencilerine maddi destek amaçlı sağlanmakta olan bu ücretin başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde son dakika haberi ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar ücretlerin hesaplarına yatacağı o tarihi merak ediyor. KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs kredi ilk ödemeleri ne zaman başlıyor? İşte konuya dair detaylar…

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK? KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından öğrenciler ödeme tarihleri için bekleyişe geçti…