Yeni asgari ücret ne zaman belli olur? 2021 Asgari ücret ne kadar olacak, ikinci toplantı ne zaman?

Yeni asgari ücret zammı için tespit komisyonu ilk olarak 4 Aralık tarihinde bir araya gelmişti. Bilindiği üzere çalışanlara verilebilecek en düşük maaş olarak tanımlanan bu tutarın amacı bireyin hayati ihtiyaçlarını rahat şekilde karşılaması baz alınarak karar veriliyor. Yeni yıla günler kala Türkiye'nin gündeminde olan ve 7 milyonu aşkın kişiyi yakından ilgilendiren zammın belirlenmesine yönelik ikinci toplantının ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. Peki, 2021 Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman belli olur? İşte detaylar…

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri Ocak ayına girmemize kısa bir süre kala vatandaşların bir numaralı gündem maddesi oldu. Türkiye'de 7 milyonun üzerinde çalışan arama motoru üzerinden '2021 Ocak asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından asgari ücret zam görüşmeleri sürüyor.