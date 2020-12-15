Son dakika haberi: 1000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Kira yardımı detayları belli oldu! Restoran sahipleri, berberler…

Kira yardımı ve hibe desteği hakkında son dakika haberleri peş peş geliyor. Restoran ve kafelerde yeme içmenin yasaklanmasıyla birlikte esnaf ekonomik olarak zorlu bir sürece girmişti. Kabine sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi sürecinde esnafa kira yardımı yapılacağını, hibe desteği verileceğini ifade etti. Kimlere hibe desteği verilecek, kira yardımı ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda iş yeri kira olan esnafa üç ay süreyle büyükşehirlerde 750 TL, diğer şehirlerde ise 500 TL kira desteği yapılacağını açıkladı.
İşte başvuru şartları ve detaylar…
Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3 milyar 718 milyon liralık destek esnafa sunuldu. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, üç ay süreyle ayda 1000 TL destek ödemesi yapılacak.
1000 TL DESTEK PARASI KİMLERE VERİLECEK? HİBE DESTEĞİNİ KİMLER ALACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam detaylı olarak hibe desteği ve 1000 TL yardım yapılacak meslek gruplarını açıkladı. İşte o açıklama…
"Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe ödemesi şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın-erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz."
BİN TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım başvurularınızı yapabilirsiniz. Pastaneci, lokantacı, terzi, pazarcı, oto tamircisi, kadın – erkek kuaförü, düğün salonu işletmecisi, taksi ve dolmuş işletmecisi gibi vatandaşlara bin TL sosyal yardım yapılacak.
BİN TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
KİRA YARDIMI HAKKINDA KRİTİK AÇIKLAMA!
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kira yardımı düzenlemesi hakkındaki sözleri…
"Bir diğer destek kalemi olan kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirledik. Bu şartları taşıyan ve işyeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyük şehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz.
TURİZME 925 MİLYON TL'LIK KATKI
"Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizm tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifa hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödemelerini başvuru şartı aramaksınız 1 yıl süreyle erteliyoruz. Bu ertelemenin turizm sektörüne katkısı 925 milyon liradır. Belediyelere de mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların irtifa hakkı, kiralama ve benzeri kullanımlardan kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık."
"Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkâna kavuşacaktır. Sağlık Bakanımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı bu hususun süratle neticelendirilmesi hususunda görevlendirdim."