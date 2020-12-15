Son dakika haberi: 1000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Kira yardımı detayları belli oldu! Restoran sahipleri, berberler…

Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3 milyar 718 milyon liralık destek esnafa sunuldu. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, üç ay süreyle ayda 1000 TL destek ödemesi yapılacak.

1000 TL DESTEK PARASI KİMLERE VERİLECEK? HİBE DESTEĞİNİ KİMLER ALACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam detaylı olarak hibe desteği ve 1000 TL yardım yapılacak meslek gruplarını açıkladı. İşte o açıklama…

"Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe ödemesi şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın-erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz."