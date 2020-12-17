Arçelik’ten Asya atılımı

ARÇELİK, dayanıklı tüketim alanında Güneydoğu Asyalı Hitachi GLS ile ortak şirket kurmak üzere anlaşma imzaladı. Yeni şirkette, Arçelik'in yüzde 60, Hitachi GLS'nin yüzde 40 oranında payları bulunacak, Hitachi markalı ürünleri Japonya hariç, dünyanın tüm ülkelerinde tüketicilerle buluşturacak. 300 milyon dolar büyüklüğündeki işlem kapsamında; Hitachi GLS'nin 3 bin 800 çalışana sahip, Çin ve Tayland'da bulunan 2 üretim ve 10 satış şirketi 2021'in ikinci çeyreğinde kurulacak yeni şirkete devredilecek. Koç Holding Dayanıkålı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, "Bu önemli işbirliği ile Arçelik Asya Pasifik bölgesinde büyüme stratejisini güçlendiren ve rekabetçiliğini artıran bir adım attı" dedi.