BORON çamaşırdan sonra mutfakta da kullanılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, katma değerli ürünler üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bor hammaddesiyle çamaşırlar için geliştirilen Boron, bu kez bulaşıklar için geliştirildi. Boron bulaşık temizlik ürünlerinin lansmanını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı. Kovid-19 salgınının ilk dönemlerinde yoğun bir dezenfektan talebi oluştuğunu hatırlatan Dönmez, "Bu talebin karşılanması için öncelikle benzine katılan etanol zorunluluğunu kaldırdık. Böylece kolonya ve dezenfektan üretimindeki etil alkol ihtiyacının tamamını karşıladık. Ardından Borel el dezenfektanı ve Bortam yüzey temizleyici ürünlerimizle kişisel hijyenin ve ortam temizliğinin sağlanması adına piyasadaki önemli bir boşluğu doldurduk" diye konuştu. Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer ise, "Bulaşıkta, parfümsüz, kokusuz gerçek temizlik ürünlerini göreceksiniz. Ürünlerimiz muadillerinin yarı fiyatına satışa sunuluyor. Çünkü aracı kullanmıyor doğrudan kendimiz satışa sunuyoruz" dedi. 2019 yılında Boron'un çamaşır deterjanları ürünleri pazarının yüzde 8.3'ünü elde ettiğini anlatan Keleşer, "Böylece ucuza deterjan alan vatandaşlarımızın cebinde 800 milyon lirayı kurtardık" dedi.